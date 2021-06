Madagascar: Externalisation - Intelcia en position de leader de l'outsourcing

Intelcia fête cette année ses vingt années de présence sur le marché de l'externalisation. Implantée à Madagascar depuis 2015, Intelcia se trouve en tête du peloton parmi la concurrence.

Pas moins de 45 milliards d'ariary investis. Et des résultats probants. Le raccourci d'une belle réussite. Présente à Madagascar depuis 2015, Intelcia a su faire preuve d'agilité en démontrant une parfaite adaptation au contexte malgache. L'implantation de l'entreprise a été motivée par les conditions très favorables à l'investissement que propose le pays ainsi que la qualité de ses ressources humaines.

« À Madagascar, Intelcia opère une vingtaine d'activités depuis ses deux sites à Antananarivo (Andranomena et Tanjombato). Sur une superficie totale des plateaux de quelque 17 000 m2. Avec ses nombreuses compétences, Intelcia Madagascar est aujourd'hui en mesure de proposer l'ensemble des métiers du catalogue du Groupe à ses clients. Intelcia Madagascar, premier outsourceur du pays, a dépassé au début de l'année 2021 le cap des 2 000 collaborateurs. Ce qui en fait l'acteur de référence dans le secteur. Elle prévoit de boucler l'année 2021 avec une croissance annuelle de son effectif de 400 collaborateurs offrant ainsi de nombreuses opportunités d'emplois pour les compétences du pays » explique un responsable local.

Intelcia Madagascar a, en outre, « mis en place une politique de relations humaines, très attractive avec de nombreux avantages (salaire de base très attractif, primes avantageuses, transport du personnel, cantine, centre médical, infrastructures sportives, et formations... ). En interne, elle offre à ses collaborateurs des perspectives d'évolution importantes, car près de 90% de ses managers sont issus des promotions internes. Des perspectives qui en font un acteur important du développement économique sur la Grande île. Intelcia est d'ailleurs membre fondateur du Groupement des professionnels de la relation client, GPRC, qui rassemble les cinq plus gros acteurs de l'outsourcing à Madagascar » a-t-il précisé.

Succes story

Pour la célébration proprement dite du vingtième anniversaire de la naissance d'Intelcia « We Dream, We care, We Do », sont les trois valeurs qui ont été choisies, en fil rouge de l'événement qui fera date. Qui s'articule autour de trois axe principaux : la reconnaissance, la solidarité, la transmission vis-à-vis des parties prenantes. Pour couronner le tout, l'édition d'un ouvrage destiné aux jeunes générations, pensé comme un outil de Transmission d'un modèle de réussite inspirant.

Créée en 2000, Intelcia a réussi en deux décennies à se transformer, d'une PME marocaine en un acteur global de l'outsourcing. Aujourd'hui présente sur trois continents, Afrique, Europe, et Amérique, Intelcia a su diversifier ses métiers alors même qu'elle continue d'étendre son footprint mondial. Pour marquer ces vingt ans de belles réalisations, d'ambition, de rencontres, de challenges relevés et de partage, Intelcia a décidé de célébrer cet anniversaire en totale cohérence avec ses valeurs, et autour de trois axes forts suscitées.

Acteur global de l'outsourcing, Intelcia accompagne ses clients depuis 20 ans dans l'externalisation de leurs opérations, en conjuguant talents, technologies et processus pour offrir un service sur-mesure à des clients nationaux et internationaux. Afin de permettre à ses clients de se concentrer sur leurs enjeux et cœur de métier, Intelcia propose une offre globale Onshore, Nearshore et Offshore autour de quatre pôles de solutions: gestion de la relation Client, externalisation de solutions IT, BPO (services RH, recrutement, paie, services financiers, recouvrement... ) et services digitaux.

« Présent en Europe, en Afrique et en Amérique, à travers dix sept pays, le Groupe compte actuellement près de vingt set mille collaborateurs répartis sur cinquante six centres. Le chiffre d'affaires à fin 2020 s'élève à près de 360 millions d'euros, avec des prévisions pour 2021 de près 500 millions d'euros. Depuis 2016, Intelcia compte le Groupe Altice parmi ses actionnaires, partenaire sur lequel il s'appuie pour accélérer sa croissance à l'international » résume son Président directeur général, Karim Bernoussi. Qui prévoit aussi des progressions exponentielles au Portugal et aux États-Unis. Avec une stratégie de développement bien ficelée.