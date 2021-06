Algérie: Presse régionale - rendez-vous avec le changement

Constantine — L'importante échéance électorale à laquelle sont conviés plus de 24 millions d'électeurs pour élire les 407 nouveaux représentants à l'Assemblée populaire nationale et exprimer à travers les urnes le changement escompté, a été largement relayée, samedi, par les journaux paraissant dans l'Est du pays.

"Rendez-vous avec le changement", titre à la Une le quotidien public d'expression arabe, "An-nasr", rappelant que c'est "la troisième consultation populaire depuis l'avènement du Hirak en février 2019, et la première depuis l'adoption du projet d'amendement de la Constitution et de la loi organique relative au nouveau régime électoral".

Ces législatives, relève l'auteur de l'article, interviennent dans le cadre d'un "processus constitutionnel et institutionnel entamé avec les élections présidentielles du 12 décembre 2019" pour mettre le pays sur la bonne voie et "sortir de manière progressive et sûre de la crise".

Cette publication a également rapporté les propos du président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, qui a mis en exergue la responsabilité "historique" dévolue à son institution qui consiste à "veiller à la régularité du scrutin dans le cadre de la nouvelle Constitution de la nouvelle Algérie et du nouveau code électoral".

Sous le titre, "Plus de 24 millions d'électeurs appelés aux urnes", le journal d'expression française "El Acil", édité à Constantine, a consacré sa Une de ce samedi à l'élection des futurs représentants du peuple à l'APN pour les cinq prochaines années, évoquant les appels itératifs ayant marqué la campagne électorale en faveur d'une "forte participation" en vue de préserver la "stabilité du pays et assurer la relance socio-économique".

Ce journal est également revenu sur les déclarations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en visite jeudi au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), qui a assuré que "le citoyen sera souverain dans le choix de ses représentants à la prochaine Assemblée populaire nationale".

De son côté, le quotidien d'expression arabe "Akhar saa", édité à Annaba, a également dédié sa Une à ce rendez-vous électoral "décisif" pour élire les nouveaux députés qui siègeront à l'hémicycle Zighoud Youcef et "opérer le changement".

Cette publication a également répercuté les propos du président de l'Autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, s'exprimant sur les ondes de la Radio nationale, en écartant "toute tentative de falsification des résultats des élections, en raison de la rigueur du dispositif informatique mis en place conçu spécifiquement à cet effet".