Afrique du Nord: La résolution du Parlement européen sur le Maroc ne repose sur aucune base objective (Chambre des Représentants yéménite)

Aden — La Chambre des Représentants de la République du Yémen a exprimé sa pleine solidarité avec le Royaume après la résolution du Parlement européen concernant le Maroc, soulignant que ce texte "ne repose sur aucune base objective et ne prend pas en compte la souveraineté du Royaume du Maroc et sa politique constructive dans le traitement de la question de l'immigration clandestine".

Dans un communiqué publié sur son site web, la Chambre des Représentants du Yémen a souligné que "la résolution du Parlement européen concernant le Maroc et les accusations qu'il a portées contre le Royaume et le tenant pour responsable de la crise migratoire entre le Maroc et l'Espagne" constituent "une ingérence flagrante dans les affaires intérieures marocaines".

La Chambre des Représentants yéménite a mis l'accent sur "la non-conformité" du texte voté par le Parlement européen, affirmant que cette résolution, qui ne propose aucune solution pour s'attaquer aux racines et aux causes du différend, a "aggravé" la crise entre Rabat et Madrid.

D'autre part, la Chambre des Représentants a exprimé son soutien à toutes les mesures prises par le Maroc, qui a fait preuve de sagesse et de détermination responsable dans la lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine et la traite des êtres humains, dans le respect des principes et des exigences de son partenariat avec l'Union européenne et avec son environnement régional, relevant que le Royaume a efficacement contribué à contrer ces phénomènes au cours des dernières années.