Sénégal: 20e JOURNÉE LIGUE 1 Pro : Gros choc Douanes-Teungueth

L'As Douanes aura vraiment du pain sur la planche au moment d'affronter le leader, Teungueth Fc, ce dimanche, comptant pour la 20e journée de Ligue 1 Pro au stade Ibrahima Boye de Ndiarème. Niarry Tally, premier relégable, et l'Us Gorée, lanterne rouge, sont également attendus face respectivement à Génération Foot et au Jaraaf.

La grande attraction du week-end sera sûrement le duel qui mettra aux prises l'As Douanes à Teungueth Fc. Les douaniers (6ème, 25pts), qui ne se sont plus imposés depuis la 10ème journée (2-1 Stade de Mbour), n'ont plus leur destin en main. Il leur faudra enchainer les victoires et compter sur des contreperformances de ses devanciers pour espérer avancer dans le classement. Et cela commence par Teungueth Fc (38pts), leader incontesté et invaincu depuis 7 matches (5 victoires, 2 nuls). Seulement, le club rufisquois vendra cher sa peau, lui qui reste sous la menace de l'As Pikine (2ème, 36 pts) qu'il ne devance que de deux petits points. Les «Banlieusards» tenteront de ramener les trois points de leur déplacement au Cneps (10ème, 21pts) pour ne pas être décrochés dans la course au titre.

Niarry Tally (13ème, 15 pts) et l'Us Gorée (14ème, 15 pts) peuvent-ils par ailleurs enchainer un second succès d'affilée à l'occasion de cette 20ème journée de Ligue 1 Pro ? Rien n'est moins sûr, car leurs adversaires semblent mieux outillés pour faire un meilleur résultat. Le premier reçoit Génération Foot (3ème, 34 pts), tandis que le second ira défier Jaraaf de Dakar. Les «Grenats», qui sortent d'une probante victoire (3-0) face au Cneps, sont irrésistibles en ce moment. Ils n'ont mordu la poussière qu'une seule fois sur leurs 17 dernières rencontres (9 victoires, 7 nuls). Le Jaraaf, un peu moins fringant et malgré deux défaites enregistrées sur ses 4 derniers matches, reste tout de même un redoutable adversaire pour l'Us Gorée. Distancé dans la course au titre, le club de la Médina (7ème, 25 pts) a grandement besoin de points pour remonter la pente. Il a, en tout cas, une revanche à prendre sur son adversaire qui l'avait battu sur la plus petite des marques à l'aller.

À Mbour, le derby qui oppose Mbour Petite-Côte (12ème, 18pts) et le Stade de Mbour (9ème, 22pts) est au centre de toutes les discussions. Le premier, battu à l'aller, est une bête blessée qui a besoin de s'extirper de la zone dangereuse. Pour cela, il n'y a qu'une solution : la gagne. Chose qui ne sera pas une sinécure, car les «Stadistes» auront à cœur d'enfoncer un peu plus les «Pélicans», l'ennemi juré. Dans les autres rencontres, Dakar Sacré-Cœur (8ème, 23 pts) ira défier Casa Sports (5ème, 26 pts) quand, au même moment, Diambars (4ème, 30 pts) recevra Ndiambour de Louga (11ème, 20 pts).

PROGRAMME DE LA 20E JOURNÉE LIGUE 1 PRO :

Samedi 12 juin 2021 : Niarry Tally-Génération Foot : 17h00 : stade Amadou Barry de Guédiawaye.

Dimanche 13 juin 2021 : Diambars-Ndiambour : 17h00 : stade Fodé Wade de Saly.

Mbour Petite-Côte - Stade de Mbour : 17h00 : stade Lamine Gueye de Kaolack.

As Douanes - Teungueth Fc : 17h00 : stade Ibrahima Boye de Ndiarème.

Jaraaf - Us Gorée : 17h00 : stade Amadou Barry de Guédiawaye.

Casa Sports - Dakar Sacré-Cœur : 17h00 : stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor.

Cneps Excellence - As Pikine : 17h00 : Terrain Cneps de Thiès.