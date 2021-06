Madagascar: Barea - Abel Anicet sous le charme

On avait craint le pire ... Comme quoi le capitaine des Barea, Abel Anicet Randrianantenaina, ne va pas apprécier l'encadrement d'Éric Rabesandratana. On pensait, à tort, qu'il allait encore prendre la défense de Nicolas Dupuis comme il l'avait fait auparavant. Mais il a radicalement changé. Son opinion sur Rabesandratana ainsi que ses avis sur les joueurs locaux, tout a changé. « C'est un très grand avantage d'avoir un ancien joueur du PSG qui transmet tout son savoir et son professionnalisme aux Barea« , a-t-il dit.

Et de louer l'intensité de la préparation et aussi l'idée de ne pas avoir programmé un match contre une équipe étrangère, car il y a mieux à faire avec ce groupe plus soudé et rendant ainsi la sélection plus difficile. Abel a aussi fait l'éloge des joueurs locaux qu'il trouve très prometteurs. » Ce sont les joueurs qui formeront l'avenir du football malgache car ils ont un réel talent« , reconnaît-il.