Congo-Kinshasa: Championnat national direct Ligue 1 - Les Diables noirs s'accrochent à la deuxième place

Sauf cas de force majeure, l'AS Otoho succédera à elle-même alors que la deuxième place est plus que jamais promise aux Diables noirs. A quatre journées de la fin, ces deux formations se rapprochent de leur objectif.

Grâce à une réalisation d'Elie Ondzouono, les Diablotins ont fait l'essentiel en s'imposant devant l'Interclub 1-0 en match comptant pour la 22e journée. Ce score leur permet de totaliser 43 points puis de s'installer durablement dans cette deuxième place qualificative à la Coupe africaine de la Confédération avec un écart conséquent .

Dans cette lutte pour la deuxième place, les Diablotins sont les seuls à réaliser le meilleur score. Le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) s'est incliné 1-2 face au Racing club de Brazzaville (RCB). Son compteur reste bloqué à 36 points. L'Etoile du Congo n'a non plus fait mieux. Elle a été battue par le FC Kondzo 0-1, le vendredi au stade Alphonse-Massamba-Débat, sa deuxième défaite d'affilée après celle contre Patronage Sainte-Anne. Les Léopards de Dolisie ont été eux aussi mis en échec par V Club. Les Fauves du Niari se sont inclinés à Pointe-Noire 0-2. La Jeunesse sportive de Talangaï (JST), quant à elle, a tenu en échec l'AS Otohô 1-1. Benny Katoyi a ouvert le score à la 41e minute pour la JST puis Bercy Langa lui a répondu à la 53e minute. La pire série continue pour l'AS Otohô. A l'arrêt depuis la 19e journée, le leader n'a plus gagné sur le terrain depuis son déplacement à Dolisie face à l'AC Léopards. L'AS Otohô a concédé deux défaites respectivement contre le Cara et l'Interclub contre deux matches nuls (devant l'AC Léopards et la JST). L'Etoile du Congo et l'AC Léopards et la JST sont au coude à coude avec 33 points chacun.

Notons que la victoire de V Club sur l'AC Léopards, lui a permis de croire pour le maintien. V Club compte désormais 20 points soit deux points de moins que Nico-Nicoyé qui a dominé l'AS Cheminots 1-0. Les Cheminots sont pour l'instant barragistes avec 17 points soit trois de plus que le RCB. FC Nathalys a, quant à lui, battu Patronage à Brazzaville 2-0 pour ainsi améliorer son compteur à 24 points. Les quatre dernières journées s'annoncent décisives pour les équipes au bas du classement.