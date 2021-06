Tunisie: News | L'Etoile sonde la filière congolaise

Un trident congolais en négociations avec l'ESS.

L'Etoile Sportive du Sahel serait en passe de conclure avec trois joueurs congolais. Ainsi, Fiston Kalala, Le Vieux Magassa et Vinny Bongonga vont incessamment débarquer à Sousse pour négocier avec les dirigeants de l'Etoile du Sahel.

Affaire Coulibaly : le TAS déboute l'ESS

Le TAS a finalement débouté l'Etoile Sportive du Sahel dans l'affaire concernant l'attaquant Coulibaly. L'ESS devra donc verser à Al Ahly du Caire 1,4 million de dollars (3,8 millions de dinars tunisiens) en plus des pénalités de retard de l'ordre de 210.00 dollars. Coulibaly avait résilié son bail avec Al Ahly du Caire avant d'opter pour l'ESS.

Abdennour tacle l'EST

Aymen Abdennour, ancien axial international, a récemment défrayé la chronique en affirmant qu'il soutiendra Al Ahly du Caire en demi-finale de la C1 face à l'Espérance Sportive de Tunis : «En tant que supporter de l'Etoile Sportive du Sahel, j'encouragerai le club égyptien. L'EST a glané quatre titres de champion d'Afrique et nous n'en avons gagné qu'un seul. Il s'agit de ne plus se faire distancer».

Hani Amamou en attente

Après avoir résilié unilatéralement son engagement avec le CSS, Hani Amamou attend encore le verdict de la commission des litiges pour se projeter à nouveau. Par ailleurs, l'axial tunisien a reçu des offres de D2 française et d'Arabie saoudite.

Le CSHL engage Sami Gafsi

Le CS Hammam-Lif a finalement déniché le successeur du coach Abdelhay Ben Soltane. Sami Gafsi, ex technicien du Club Athlétique Bizertin, veillera ainsi sur les destinées de l'équipe banlieusarde. Pour revenir à Abdelhay Ben Soltane, il a mis le cap sur le Maroc.

Le CA engrange 1,2 million de dinars

La cagnotte du compte FTF Litige CA, dédié aux paiements urgents du club de Bab Jedid, a grossi grâce aux 1,2 million de dinars récoltés récemment. L'opération «cinq semaines cinq millions de dinars» a donc démarré sur les chapeaux de roues.

La sélection féminine bat son homologue jordanienne

La sélection féminine a récemment remporté son premier test disputé face à la Jordanie (2-1). Les buts ont été signés par Ella Kaabachi et Aya Jeddi.