Ile Maurice: Consommation - Les prix qui trouent le porte-monnaie depuis le Covid-19

Faire les achats pour le mois est devenu un vrai casse-tête pour les consommateurs. Les prix des aliments sont de plus en plus chers. Ils varient dépendant des marques et parfois des magasins. Il en va de même pour les produits pour bébés et les médicaments, comme ceux pour la grippe, qui sont actuellement très demandés.

Du côté de la distribution, on nous fait comprendre que cette situation est due à des facteurs externes tels que le ravitaillement des matières premières, la dépréciation de la roupie et les dépenses par rapport au fret, de la douane et du stockage. En comparant les prix précédant le premier confinement et le deuxième et les prix actuels, les chiffres des tableaux ci-dessous confirment cette tendance à la hausse.