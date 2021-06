Sénégal: Kaolack/ Locales 2022 et renforcement de la démocratie - Malick Gakou appelle à l'unité de l'opposition

Dans une lettre ouverte intitulée "Appel de Kaolack", le Président du Grand Parti (GP), El Hadji Malick Gakou a invité ses frères de l'opposition à faire bloc. Mieux, à s'unir pour faire face à la grande coalition présidentielle et combattre pour le renforcement de la démocratie dans notre pays.

Face à la crise socio-économique sans précédent due à la présence de la pandémie du coronavirus, les difficultés auxquelles les populations sont confrontées, et qui ont installé un mal à vivre et une forte tension sociale dans le pays, le leader du Grand parti a ainsi constaté que seule l'unité de l'opposition pourrait constituer un remède à cette kyrielle de mal social. Surtout quand on voit ces difficultés infectées par une accélération de la paupérisation et des inégalités. Des constats et faits qui ont atteint leur paroxysme lors des événements du mois de mars dernier qui ont d'ailleurs fait basculer le pays dans une violence inouïe qu'il serait dangereux de ne pas décrypter.

Pour le président du Grand Parti, «ceci traduit sans doute la forte inspiration du peuple souverain à aller droit vers le changement. Et pour l'accompagner dans cette volonté et ce projet, l'opposition n'a plus d'alternative que de s'unir et mobiliser ses forces».

Le leader du Grand Parti (GP) estime à cet effet que c'est tout le sens qu'on peut donner à "l'Appel historique" de Kaolack, adressé à toutes les forces vives de la nation en faveur d'une unité intégrale de l'opposition, des mouvements citoyens et la société civile.

En évidence, cette Union sacrée devrait servir de déclic pour sonner le glas du régime du Président Macky Sall, dès le 23 janvier prochain et abréger la souffrance du peuple sénégalais qui est fortement préoccupé par l'instauration d'une société démocratique, libre et solidaire. Ce qui selon lui, sera l'amorce d'une ère de progrès et développement économique et social pour notre pays.