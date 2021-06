Algérie: Législatives - Plus de 1,98 million d'électeurs attendus à travers les wilayas du Sud

Ouargla — Plus de 1,98 millions d'électeurs sont attendus samedi dans les bureaux de vote disséminés à travers les wilayas du Sud du pays pour élire leurs représentants à la future Assemblée populaire nationale (APN).

Avec beaucoup d'optimisme, les premiers votants ont dit accomplir "un devoir civique" pour élire des représentants "à même de contribuer véritablement à la prise en charge des préoccupations des citoyens et améliorer leurs conditions de vie".

Parmi les premières à avoir voté samedi au centre de vote Ibn-Rochd à Ouargla, Hadja Yamina aspire, à travers un choix "judicieux" des futurs représentants de la wilaya, au "changement et à une prise en charge des attentes du citoyen dans divers domaines, notamment l'enseignement, la santé, l'emploi et le logement".

Même ambiance dans la wilaya d'Illizi, à l'exemple du centre de vote "CEM Mohamed Billal" où une bonne affluence d'électeurs a été relevée dès l'ouverture du scrutin, et où Kheiredine (agriculteur) a été l'un des premiers votants pour, dit-il, choisir des personnes "compétentes" en mesure de "contribuer à la prise en charge des questions de développement de la wilaya, dont l'amélioration du cadre de vie ainsi que l'accompagnement et le soutien aux agriculteurs".

Idem dans la wilaya de Tindouf, et plus précisément au Centre électoral "Bachir Ibrahimi", où l'affluence était là et où Laaredj Amari (quadragénaire) s'est dit "confiant" quant à ces élections, au vu de la composante jeune de la plupart des candidats, et "optimiste pour l'avenir de l'Algérie".

Quelque 390 listes de candidatures

Toutes les dispositions, au plan humain et matériel, ont été prises pour assurer le bon déroulement de ce scrutin à travers près de 5.000 bureaux de vote, dans le respect du protocole sanitaire de prévention de la propagation du coronavirus.

Quelque 390 listes de candidatures, dont 229 listes partisanes, sont en lice pour ces législatives.

Au moins 120 bureaux itinérants ont été prévus dans le cadre de ce dispositif électoral pour permettre aux populations nomades et ceux des zones éparses et rurales d'accomplir leur devoir électoral. Le vote y avait été avancé réglementairement de 72 heures pour certains de ces bureaux itinérants, notamment dans les wilayas de Tindouf, Ouargla, Illizi et Bechar, et de 48 et 24 heures pour les autres wilayas.

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a affiché jusque là sa "satisfaction" du déroulement de l'opération électorale dans les bureaux itinérants du Sud, qui se tient dans "des conditions normales et dans le strict respect des mesures réglementaires et organisationnelles, dont le protocole sanitaire de prévention de la pandémie du Coronavirus".

Le scrutin, qui débuté à 08h00, se déroule dans de bonnes conditions à travers la vingtaine de wilayas du Sud du pays.