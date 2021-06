Afrique: Amical International - Ghana - Côte d'Ivoire, Maroc - Burkina Faso

Ce samedi 12 juin 2021, se tiendront deux matchs internationaux entre nations africaines de football. Il s'agit du Ghana, qui reçoit la Côte d'Ivoire, et du Maroc, qui accueille sur ses terres le Burkina Faso.

Le continent africain va vibrer au rythme du football, ce samedi 12 juin 2021. Et pour cause, quatre grandes nations vont s'affronter, dans le cadre des matchs amicaux internationaux. Du côté de Cape Coast, ce sera le Ghana face à la Côte d'Ivoire à partir de 17H, et du côté de Rabat, le Maroc sera opposé au Burkina Faso, aux environs de 19H.

Ghana - Côte d'Ivoire

A partir de 17h au stade Cape Coast Sports, Ivoiriens et Ghanéens, vont se mesurer dans un match, qui dépasse surement le cadre amical. Le Ghana, qui a perdu face au Maroc le 8 juin dernier (1-0), ne voudra pas essuyer un autre revers, face aux Ivoiriens et en plus, devant son public. Quant aux visiteurs, ils ont récemment battu le Burkina à domicile (2-1) et débuteront ce match, avec une petite confiance.

Maroc - Burkina Faso

Ce sera le deuxième match des Marocains devant leur public, une semaine après celui remporté, contre le Ghana. Et ce sera encore, face à une nation ouest africaine, le Burkina Faso. Ils devront donc sortir le grand jeu, devant un Burkina Faso, en quête de victoire, et de match référence. Devant la technique des coéquipiers de H. Ziyech, il y aura du répondant, avec Edmond Tapsoba chez les Etalons.