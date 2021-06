Afrique: Journée FIFA - Bilan du Sénégal, Aliou Cissé satisfait !

Le Sénégal en rassemblement a disputé deux matchs, lors de la fenêtre FIFA. Ces rencontres entrent dans le cadre des préparatifs des éliminatoires du mondial 2022.

Les Lions de la Teranga, ont obtenu deux victoires sur les deux rencontres disputées, les 5 et 8 juin, notamment contre la Zambie (3-1) et Cap-Vert (2-0) à Thiès.

Après ces deux rencontres, le sélectionneur national du Sénégal Aliou Cissé, se dit globalement satisfait des résultats et l'état d'esprit qui a régné au sein du groupe.

« je suis satisfait des deux rencontres et de l'état d'esprit qui a régné durant ces 15 jours. C'était important à partir du moment où, on le sait tous, les mois derniers, tout ne s'est pas très bien passé. On a pris certaines critiques positives. Je suis satisfait de leur attitude et de l'amour qu'ils ont pour le pays», a-t-il confié à la fin du stage de préparation.

Les hommes d'Aliou Cissé, lors de ces deux rencontres, ont marqué 5 buts, contre un seul encaissé. Le bilan comptable est bon, mais reste des choses à parfaire, à trois mois des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, et à six mois de la CAN 2021.