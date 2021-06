Sénégal: Agropole de l'entente intercommunale Sandiara - Nguéniène-Malicounda - Un budget de 690 millions de francs pour la première année

Le docteur Serigne Guèye, président de l'Entente intercommunale Sandiara, Nguéniène et Malicounda a expliqué hier devant la presse, à son siège sis dans la localité de Malicounda, dans les locaux du complexe socio-culturel, les composantes de cette structure et son budget de 690 millions de francs hors subvention étatique. Le projet global se chiffre à 56 milliards de francs dans sa réalisation complète.

L 'examen des programmes de l'agropole intercommunal regroupant les mêmes collectivités territoriales avec des partenaires techniques a figuré au menu des membres de cette structure et l'étude de son fonctionnement. Le maire a dit tout son contentement des avancées faites par la quatrième agropole de l'ouest. Serigne Guèye Diop a révélé le travail fait vers la pose de la 1ière pierre de l'agropole au mois de juillet et le bouclage du financement de l'agropole dans l'attente de la signature du contrat avec les partenaires techniques et financiers en plus de celle du ministère de l'Industrie avec les partenaires.

L'agropole, selon lui, est dans une phase active, de conception, de partage e d'alignement selon les propos de son président. Celui-ci a fait par ailleurs étalage d'un programme les jours et les semaines à la tenue d'une rencontre de partage sur les expériences des uns et des autres. Il est revenu sur les trois vocations de l'agropole qui sont d'abord laitière, agricole d'une manière générale et industrielle. L'école de formation, la partie élevage, des éleveurs traditionnels et la partie privée des investissements sont, selon lui, des sources de partenariat à nouer.

A l'en croire, des voyages d'études vont se faire dans le but de renforcer les capacités les membres dans le secteur des vaches laitières, et des activités agricoles. L'agropole va inviter les investisseurs et procéder aux modalités de recrutement des demandeurs pour s'installer.