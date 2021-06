Sénégal: Grandes réalisations sur le réseau routier à Podor - 386 km de routes et plusieurs pistes de production réalisés entre 2012 à nos jours

Le Département de Podor dans la région de Saint-Louis accueille ce samedi 12 juin, le Président de la République Macky Sall dans le cadre de sa tournée dite «économique» dans le Nord du pays. Le Chef de l'Etat y réceptionnera plusieurs infrastructures routières réalisées entre 2012 et 2020 parmi lesquelles la route de l'ile à Morphil. Celle-ci y a permis de reconnecter à nouveau au pays, cette zone jadis coupée du reste de Podor et de la région de Saint-Louis à cause des difficultés liées au déplacement.

Depuis 2012 le réseau routier et de pistes de production a atteint un taux sans précédent sur l'étendue du département de Podor. De la construction de la route de l'ile à Morphil (livraison du tronçon Ndioum-Halwar-Déméth) à la réhabilitation de la route nationale entre Ndioum et Thilogne sans omettre la réhabilitation du tronçon Tarédji-Podor et la construction de nombreuses pistes se rattachant aux routes les populations ont déjà fait de leurs difficultés de déplacement un vieux souvenir.

Les trois zones géographiques différentes faisaient que les populations avaient beaucoup de difficultés pour leur déplacement. Les populations du Diéri avaient du mal à rejoindre l'axe de la route nationale où se trouvent les chefs-lieux de commune et les services déconcentrés de l'État. Depuis 2012, l'État a augmenté considérablement le nombre de pistes de production. Aujourd'hui, les gros villages du "Diéri" sont reliés par deux pistes à des localités différentes de l'axe.

Le projet de la grande piste reliant toutes les localités du Diéri de la commune de Boki Dialloubé et au-delà va désenclaver la zone du Haut-Diéri. Si les nombreuses pistes ont permis le désenclavement du moyen et du haut Diéri, la grande réalisation est la construction de la route de l'ile à Morphil. Une grande prouesse du régime actuel car, la construction de cette route est une doléance qui date du régime de Léopold Sédar Senghor.

Avec la fin des travaux du tronçon NdioumHalwar-Déméth (70% des travaux) et le début des travaux des deux tronçons Diattar-Halwar et Déméth-Cas-Cas qui compléteront la route, c'est toute une zone qui se réjouit de la livraison depuis un certain temps des tronçons Pété-Saldé-Madina Ndiathbé et Ndioum-Halwar-Déméth. Ce qui va soulager les populations des tracasseries de déplacement dans la zone appelée couramment "Hakoundé Madié" (au milieu des fleuves, en langue poular).

Les obstacles levés, les bus qui font la navette entre Dakar et les localités de l'ile à Morphil accroissent de même les arrêts à destination de ces localités s'agrandissent comme à Ndioum, Pété et Madina Ndiathbé. Avec la pose de la première pierre pour le début des travaux des tronçons Diattar-Halwar et Cas-Cas-Déméth et la fin prochaine de la construction des ponts de Guédé Village et de Nianga le désenclavement de l'ile à Morphil sera effectif.

Le réseau routier du département de Podor avait besoin de réhabilitation. Le tronçon Tarédji-Podor distant plus 22 km était dans un état défectueux. La plus grande doléance ces dernières années des populations était la réhabilitation de la route nationale N°2 surtout après la réhabilitation du tronçon Richard-Toll-Ndioum. C'est en 2018 que les travaux de réhabilitation du tronçon Ndioum-Thilogne ont commencé.