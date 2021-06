Congo-Brazzaville: Santé - Les professionnels de la pharmacie planchent sur les maux minant le secteur

Une séance de travail organisée le 10 juin, à Brazzaville, avait pour objet de rédiger un mémorandum qui sera soumis au gouvernement. Elle était présidée par le directeur de la pharmacie et du médicament, Boniface Okouya.

Face à la menace sanitaire et économique auquelle fait face le secteur de la pharmacie au Congo, le directeur de la pharmacie et du médicament, Boniface Okouya, a indiqué, dans son mot liminaire, qu'il s'agit de mener une réflexion pour voir comment faire sortir ce secteur de cette situation.

Selon lui, les professionnels de la pharmacie sont confrontés notamment aux problèmes de dédouanement de leurs produits; des impôts et de la concurrence déloyale. Il a insisté sur la nécessité de mettre au courant le gouvernement sur les difficultés auxquelles les pharmaciens font face à travers le présent mémorandum. Parmi celles-ci, on peut citer la vente illicite de médicaments ; l'absence de crédit bancaire ; l'absence d'un encadrement structurel ainsi que du fonds de garantie et de soutien aux entreprises.

Impact de la covid-19 sur la pharmacie

Selon une enquête menée par les professionnels du secteur, la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 a impacté sur l'économie avec la baisse de 40% du chiffre d'affaires. Les effets de cette crise touchent tous les grossistes répartiteurs et officines pharmaceutiques. Les taxes fiscales et autres y afférentes sont très élevées et mettent en péril l'accessibilité des populations au médicament de qualité, a relevé Boniface Okouya.