Cote d'Ivoire: Innovation technologique - Une délégation malaisienne visite « La poste du futur »

En mission de prospection en Côte d'Ivoire dans divers secteurs, une délégation d'experts malaisiens conduite par Shahidan Faiez, MD de Afrik Nexus, a visité La poste nouvelle formule, sise à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody dénommée « La poste du futur ». C'était le 10 juin 2021, à Abidjan-Cocody.

« Nous avons reçu une délégation malaisienne qui est en prospection en Côte d'Ivoire. A la demande du Premier ministre Patrick Achi, nous leur avons fait visiter les activités digitales, les initiatives en cours, les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire et toutes les activités que nous préparons. Nous avons abordé les questions relatives au secteur du numérique, les avancées et les perspectives de développement et d'investissement dans le secteur », a affirmé Roger Adom, ministre de l'Économie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation.

Selon lui, la Malaisie était au même niveau que la Côte d'Ivoire il y a quelques années. Mais, ce pays connaît aujourd'hui une avancée notable et fait désormais partie des « tigres asiatiques ». C'est pourquoi le Premier ministre a souhaité que cette délégation puisse visiter les projets en cours en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'économie numérique dans le cadre de la coopération sud-sud.

Pour le directeur général de La poste de Côte d'Ivoire, Isaac Gnamba-Yao, « La poste du futur », c'est celle qui s'adapte à l'innovation technologique.

« Lancée le 20 mai 2021, "La poste du futur" a, en plus de sa mission traditionnelle (envoi de lettres, paquets, colis), mis à la disposition du public une nouvelle gamme d'activités. L'on peut établir des documents administratifs (extrait de naissance, casier judiciaire, certificat de nationalité) via La poste. En plus, dans sa politique de redynamisation, la nouvelle poste a établi des partenariats avec certaines structures comme la librairie de France, Weblogy pour étoffer ses offres. L'autre bonne nouvelle est que dans la nouvelle poste, l'on peut faire des opérations de transferts d'argent et d'unités, paiements électroniques, vente de cartes magnétiques. L'on y trouve également des salles de conférences pour des ateliers et événements divers, etc. », a-t-il révélé.