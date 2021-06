Congo-Brazzaville: 56e Coupe du Congo de football - DCMP élimine Renaissance, Rangers sort Kungu Pemba

Battu en phase retour du championnat de la Ligue nationale de football par FC Renaissance pour la première fois depuis l'existence de ce club dissident en 2014, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) s'est vengé aux éliminatoires de la 56e Coupe du Congo dans la poule de Kinshasa. Le club vert et blanc s'est imposé, le 10 juin au stade des Martyrs par un but à zéro, grâce à un but de William Likuta à la 75e minute. Signalons que les joueurs Dark Kabangu, Karim Kimvuidi et l'Ivoirien Junior Koné du DCMP sont sortis sur blessure au cours de cette rencontre très hachée, et l'entraîneur Papy Kimoto du FC Renaissance a écopé d'un carton rouge pour indiscipline.

Réagissant après la victoire de ses joueurs, l'entraîneur André-Alain Landeut du DCMP a déclaré : « En première mi-temps, les joueurs étaient très crispés. On n'a pas produit notre jeu habituel. Je pense que les joueurs avaient quand même une crainte. Ils ont beaucoup observé l'adversaire, et c'est ce qui a fait qu'on ne puisse pas produire du beau jeu. Je suis satisfait par rapport au score puisqu'on devait gagner étant donné qu'il s'agit des éliminations directes».

Dans d'autres matchs, l'AC Rangers s'est imposé face à Kungu Pemba par la même marque d'un but à zéro. DCMP joue son prochain match le 14 juin contre le FC MK, alors que Rangers s'opposera le même lundi au vainqueur du match entre AS Ndombe et Céleste FC. La formation d'Albino de Kisantu (province de Kongo central) a sorti de son chemin l'AS Vutuka de Kikwit (Province de Kwilu) par trois buts à zéro, le 11 juin au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Boka Samba (57e minute et 80e minute), Christian Dianzambi (61e minute) ont inscrit les buts du club de Kisantu. Albino affrontera, au prochain tour, le FC Système de Kinshasa, vainqueur de Babeti ya Sika de Mbandaka (province de l'Equateur) par deux buts à zéro, le même vendredi, grâce à un doublé d'Omango Limboro (40e et 85e minutes).