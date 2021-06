Afrique: CAN 2022 / Sierra Leone - Bénin - "Il n'y a pas de pression" John Keister rassure

La Sierra Leone affronte le Bénin, ce lundi 14 juin 2021, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. Pour ce match qui aura lieu au stade Général Lansana Conte de Ngongo à Conakry en Guinée, le sélectionneur des Leone Stars affiche sa sérénité.

A l'approche de cette opposition décisive face au Bénin, le sélectionneur des Leone Stars John Keister, se dit confiant.

« Il n'y a pas de pression. Notre objectif ultime est de nous qualifier pour la Coupe des Nations 2021 et il n'y a pas de gêne au sein de notre équipe. Cette équipe est un mélange de joueurs jeunes et expérimentés, j'ai sélectionné de manière rationnelle 11 joueurs locaux et 15 joueurs étrangers. C'est le processus de transition que je nourris toujours », a indiqué John Keister.

Et pour réussir à venir à bout du Bénin, le sélectionneur fait appel à l'unité nationale.

« Ce que je sollicite maintenant, c'est le soutien indéfectible des fans nationaux et étrangers. Il y a déjà une énorme volonté parmi les joueurs et la Nation veut aussi se qualifier. Je vais donc guider l'équipe pour obtenir le meilleur résultat possible contre le Bénin et poursuivre l'aventure au Cameroun l'année prochaine », a-t-il ajouté.