Cote d'Ivoire: Cinéma/Pour sa nouvelle production - La ministre de la Culture, Harlette Badou N'Guessan Kouamé apporte son soutien à Erico Séry

Le réalisateur et producteur Erico Séry s'est engagé dans la promotion de la culture et de la destination Côte d'ivoire à travers ses réalisations cinématographiques.

Ainsi après une audience avec le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, le réalisateur était le 10 juin, au cabinet du ministre de la Culture et de l'industrie des arts et du spectacle Harlette Badou N'Guessan Kouamé.

Le réalisateur et producteur télé ivoirien est allé lui présenter son nouveau projet. Il s'agit « d'une nouvelle création originale pour le moment top secrète », nous a-t-on confié. C'est avec joie que la première responsable de la culture et des arts en Côte d'Ivoire a accueilli son hôte et son projet.

Elle l'a félicité pour son travail acharné qui contribue à rehausser « notre culture et l'image de marque de notre beau pays ». Harlette Badou N'Guessan Kouamé lui a promis son soutien et son accompagnement.