Afrique: La CSMD fait escale à Aït Bouguemez, le désenclavement des zones rurales au centre des débats

Aït Bouguemaz (Azilal) — La Commission spéciale sur le nouveau modèle de développement (CSMD), a fait escale samedi à Ait Bouguemez dans la province d'Azilal, pour présenter les conclusions de son rapport sur le nouveau modèle de développement et débattre du désenclavement des zones rurales et montagneuses.

Lors d'une rencontre de restitution citoyenne organisée dans le cadre du cycle des réunions régionales d'explication de son rapport, les membres de la CSMD ont présenté aux habitants d'Ait Bouguemez les grandes lignes du rapport, fruit d'une approche participative qui a associé les différentes forces vives de la nation dans le processus d'élaboration et impliqué aussi les citoyens.

Cette rencontre, qui se tient conformément aux Hautes Orientations Royales visant à mener dans les 12 régions du Royaume, une vaste opération de restitution et d'explication des conclusions du rapport de la CSMD auprès des citoyens et des différents acteurs locaux, a vu la participation de plusieurs représentants du tissu associatif et socio-économique de cette région.

Dans ce sens les membres de la CSMD ont mis l'accent sur l'importance de créer des territoires résilients, lieux d'ancrage du développement, de lutter contre les disparités régionales. Ils ont également souligné l'impératif de désenclaver les zones reculées et difficiles d'accès à l'image d'Aït Bouguemez, de Tabant et d'autres communes rurales de la province d'Azilal.

Les membres de la CSMD ont insisté aussi sur l'importance de poursuivre la mise en œuvre de la régionalisation avancée comme un des chantiers majeurs initiés par le Royaume pour impulser son développement territorial, relevant que le nouveau modèle de développement cristallise ce choix et prône un Maroc des Régions, dans le cadre d'une réforme qui ambitionne d'accélérer le processus de déconcentration et de décentralisation, dans une optique de libération des énergies des acteurs locaux et de mobilisation de leurs synergies pour rehausser la capacité des territoires à créer davantage de richesses.

Il s'agit également de lutter contre les disparités interrégionales et faire bénéficier les zones montagneuses des retombées positives du développement, l'objectif étant de mettre fin aux disparités régionales en matière économique, sociale et d'infrastructures.

A cette occasion, le président de la CSMD a indiqué que les rencontres et les consultations tenues aux niveaux des régions ont révélé un profond malaise chez les habitants des villes de petite taille et ceux du monde rural avec un sentiment de marginalisation, de frustration et de perte de confiance dans certaines institutions et administrations.

Il a également indiqué que les problématiques exprimées par la population du monde rural portent essentiellement sur l'enseignement, la santé, le désenclavement, l'émancipation de la femme rurale, l'emploi, l'amélioration du revenu, l'accès à des services publics de qualité et la réduction des disparités territoriales.

Dans une déclaration à la MAP, Ahmed Joumani, membre de la CSMD a expliqué que ces rencontres citoyennes ambitionnent de faire connaître les recommandations et conclusions ainsi que les grandes lignes du rapport général sur le nouveau modèle de développement, relevant que cette rencontre revêt une importance particulière dans la vallée d'Ait Bouguemez en ce sens qu'elle se veut une occasion pour répondre aux attentes des habitants de ces zones rurales quant aux problématiques de développement de leurs territoires, des services publics et des infrastructures de base.

Il a salué l'interaction positive des citoyens d'Ait Bouguemez avec les membres de la CSMD, rappelant qu'il s'agit d'une étape importante pour porter ensemble ce projet et s'ouvrir aux énergies citoyennes.

Cette rencontre fait suite à la rencontre inaugurale qui s'est déroulée vendredi à Béni Mellal et Azilal, en présence notamment des représentants des autorités locales, des élus et des directeurs des services déconcentrés.

Ces rencontres, qui vont mener les membres de la CSMD dans les 12 régions du Royaume, sont destinées à l'explication et au débat autour de ce nouveau rapport avec, notamment, les acteurs institutionnels, économiques et de la société civile, ainsi qu'avec les citoyens.