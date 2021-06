Afrique de l'Ouest: Ghana - Côte d'Ivoire - Match nul vierge entre les deux équipes

Le Ghana et la Côte d'Ivoire se quittent sur un match 0-0 pour ce match amical de ce samedi 12 juin 2021.

Il n'a pas eu de buts à se mettre sous la dent dans ce match entre ghanéens et ivoiriens. Un match équilibré dans l'ensemble où chacune des deux équipes a montré un visage de leader. En 1ere mi-temps, on a eu une nette possession de balles des Eléphants, avec 59 % contre 41 pour les Black Stars, 2 tirs cadrés pour chaque équipe et 19 coups francs contre 12 pour les Eléphants. En seconde période le match s'est plus joué au milieu de terrain avec de nombreuses fautes de part et d'autre. Ce dernier coup franc frappé par Max Gradel, a failli faire mouche, si ce n'était la main ferme du portier ghanéen, Ati-Zigi. Finalement le match se terminera sur ce triste score de 0 but partout.