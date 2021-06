Cote d'Ivoire: Awards de l'écologie africaine - 18 lauréats distingués !

Dix-Huit (18) acteurs africains ont été distingués, le week-end dernieri pour leur acharnement à sauver la planète terre qui se meurt. A l'occasion de la 1ère édition des Awards de l'écologie ouest africaine qui a réuni dans un hôtel à Abidjan, deux ministres ivoiriens. Entourés d'une centaine de personnalités du monde des affaires, de l'écosystème de la biodiversité, collectivités locales et sous régionales ainsi que des partenaires au développement.

L'on retient que les voyants du Vert (environnement) sont paradoxalement au rouge. Les expertes de ce domaine parlent de basculement au point critique pour certains écosystèmes. « Signifiant que ces écosystèmes ont atteint un stade de dégradation n'offrant plus de possibilités pour un retour à un état de fonctionnement normal. Il est plus que primordial de nous ouvrir à de nouvelles perspectives qui tendent vers des considérations plus respectueuses de l'environnement ainsi que de la biodiversité. » A alerté l'honorable Hien Philipe, Député de Bouna, parrain de la 1ère édition des Awards de l'écologie ouest africaine.

Félicitant par ailleurs les promoteurs de cette initiative. A savoir le Lt Col Yao Marcel et M. Timothée Palé(Geoplanet) tous deux membres du Réseau des Experts africains pour l'écologie (Refacc).

Les ministre Touré Mamadou (Promotion de la jeunesse, Insertion professionnelle et Service Civique) et Jean-Luc Assi (Environnement et Développement durable), ont également salué la pertinence de ces Awards. Car « Constituant un excellent mécanisme d'accompagnement des actions gouvernementales dans la dynamique de la promotion de l'environnement » Fait noter le patron du ministère technique.

D'où le mérite des lauréats (Voir tableau ci-dessous) désignés par le Jury présidé par la méticuleuse Rachelle Gogoua (Entre autres Pdte de l'initiative de la société civile pour les objectifs des OMD en Côte d'Ivoire).

Notons que des prix spéciaux ont été décernés à des structures reconnues pour leur implication dans ce combat contre la disparition de la planète. Notamment l'Ardci, la région du Boukani, le groupe Cie-Sodeci, Solibra, Nestlé, Ci-Energie, Nestlé....

Une correspondance particulière de MAF