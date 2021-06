Cote d'Ivoire: Superdivision - Duel à distance entre l'Afad et l'Asec

L'Asec et l'Afad sont au coude à coude après les deux premières journées de la Superdivision. Mimos et Afadistes ont enregistré une victoire et un match nul et totalisent chacun 4 points. Pour cette 3e journée, l'Asec en découdra avec le Fc San Pedro, tandis que l'Afad va tenter d'enfoncer la Soa.

Un véritable duel à distance aura lieu entre les poulains de Julien Chevalier et ceux d'Alain Yonsian. En cas de faux pas de l'une ou l'autre équipe, il pourrait avoir un seul leader. Après sa brillante victoire contre la Soa (2-0), jeudi dernier, l'Asec veut poursuivre sur sa lancée face au Fc San Pedro. Les Mimos doivent cependant se méfier du Fc San Pedro qui, malgré sa défaite devant l'Afad (0-1) lors de la 2e journée, est capable d'élever son niveau de jeu.

Agboké Pacôme, N'Guessan Gilles Privat, Wayou Charles, Tapé Eliezer et Richard Zumah forment un très bon groupe qui, dans un bon jour, peut inquiéter n'importe quel adversaire. Les Pétruciens qui ont accédé en Ligue 1 lors de la saison 2016-2017 sont l'une des bêtes noires des Mimos. En 7 confrontations, ils ont enregistré 4 victoires contre 2 pour les Mimos et un match nul.

Dans l'autre opposition, l'Afad part favori dans son duel contre la Soa. Mais les Militaires qui savent qu'ils jouent quasiment leur dernière chance dans cette Superdivision ne voudront pas se laisser faire. Une victoire pourrait, en effet, les remettre en selle avant les matches retour. Banao Mamadou, Pondé Ange, Kouadio Serginho auront-ils cependant les ressources nécessaires pour résister face aux Afadistes ?

Réponse ce dimanche 13 juin, à partir de 15h30, au stade Robert Champroux. Avant cette 3e articulation de la Superdivision, l'Asec et l'Afad ont 4 points, mais avec une différence de but de +2 pour l'Asec contre +1 pour l'Afad, San Pedro est 3e avec 3 points et la Soa ferme la marche avec 0 point.