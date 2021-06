Cote d'Ivoire: Pèlerinage à La Mecque/60.000 pèlerins autorisés - Le Hadj 2021 réservé aux citoyens saoudiens et aux résidents à l'intérieur du Royaume

L'Arabie Saoudite va autoriser 60000 pèlerins pour le Hadj 2021. Et ce, pour cause de la pandémie à Coronavirus, Covid-19. Le Hadj 2021 est réservé aux citoyens saoudiens et aux résidents à l'intérieur du Royaume. L'information a été donnée par le Ministère Saoudien du Hadj et de la Oumra, rapportée par l'Ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite, ce samedi 12 juin 2021.

« Le Hadj de cette Année 2021 (1442 H) est réservé strictement aux Citoyens Saoudiens et aux Résidents à l'intérieur du Royaume d'Arabie Saoudite, avec un total de 60.000 pèlerins. Cette restriction est dûe à l'évolution continue de la pandémie du virus Corona, et à l'émergence de nouveaux développements dans le monde », peut-on lire la note du ministère Saoudien du Hadj et de la Oumra, rapportée par l'Ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite Près la République de Côte d'Ivoire.