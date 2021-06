Maroc: La Banque mondiale débloque 100 millions USD pour aider le Royaume à faire face aux catastrophes naturelles

La Banque mondiale (BM) a approuvé vendredi un financement additionnel de 100 millions de dollars pour aider le Maroc à mieux faire face aux répercussions des catastrophes naturelles.

Le financement servira à renforcer un programme existant de 200 millions de dollars, axé sur la résilience et la gestion intégrée des risques de catastrophe, en améliorant les capacités des institutions marocaines en matière de gestion des risques de catastrophe et en investissant dans la réduction des risques, a indiqué l'institution financière basée à Washington dans un communiqué. "En protégeant sa population et son économie contre les aléas naturels, le Maroc pourrait économiser plus de 800 millions de dollars par an", a déclaré Jesko Hentschel, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Maghreb, rapporte la MAP.

"Compte tenu de sa vulnérabilité aux menaces climatiques, il est essentiel que le Maroc investisse dans l'amélioration de sa résilience face aux risques de catastrophe naturelle. Ce financement permettra de poursuivre le programme de gestion des risques de catastrophe, qui est axé sur les résultats, avec l'objectif de protéger les populations les plus vulnérables du pays", a-t-il souligné.

Au cours de la dernière décennie, le Maroc a amélioré son cadre institutionnel, politique et d'investissement pour mieux gérer les risques de catastrophe, relève la BM, notant qu'afin d'améliorer également sa résilience financière, le Royaume a créé un fonds de solidarité visant à atténuer l'impact financier des catastrophes naturelles sur les ménages et les entreprises et à concevoir une palette d'instruments pour réduire sa vulnérabilité financière aux risques.

"L'objectif de cette nouvelle opération est de renforcer l'impact des investissements dans la réduction des risques, ainsi que le suivi et l'évaluation de ces investissements", a expliqué Philipp Petermann, spécialiste de la gestion des risques de catastrophe et chef d'équipe du projet. "Le programme accélérera les résultats sur le terrain en s'appuyant sur les réformes déjà mises en œuvre par le Royaume avec l'appui de la Banque mondiale. Il s'attachera également à promouvoir une gestion des risques de catastrophe qui tient compte des enjeux en matière de genre et d'égalité hommes-femmes", a-t-il dit.

Le programme initial a déjà contribué à renforcer la résilience du Maroc aux catastrophes naturelles. Il a notamment permis de transformer un fonds d'intervention d'urgence en un fonds national de résilience qui cofinance actuellement plus de 150 investissements stratégiques visant à réduire les risques climatiques. Il a également soutenu une stratégie nationale de gestion des risques de catastrophe.