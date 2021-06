Maroc: Prix national de la culture amazighe

Le délai de dépôt des candidatures pour le prix national de la culture amazighe au titre de l'année 2020 a été prolongé jusqu'au 5 juillet prochain, annonce l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) dans un communiqué. Le prix national de la culture amazighe est décerné aux personnes ou aux groupes non affiliés à l'IRCAM dans les domaines en lien avec l'amazigh.

L'édition 2020 comprend le prix national de la création littéraire amazighe écrite en tifinagh-IRCAM dans le domaine de la poésie, du récit, de pièces de théâtre et de littérature de l'enfant et de la jeunesse, avec un seul prix pour chaque genre littéraire, du prix national des études et recherches dans les sciences humaines et sociales (un seul prix), du prix national des études et recherches linguistiques, littéraires et artistiques (un seul prix), du prix des études et recherches dans les sciences de l'éducation, du prix des études, recherches et programmes informatiques et du prix national de la traduction vers l'amazigh en caractères tifinagh et de l'amazigh vers d'autres langues.

Il s'agit également du prix national de l'information et de la communication (l'audiovisuel et la presse écrite en tifinagh), du prix du manuscrit amazigh, du prix national de la chanson amazighe, à savoir les chansons amazighes traditionnelles et modernes avec deux prix pour chaque type de musique, ainsi que du prix du film amazigh.