Tunisie: Les pantalons larges - Un must have pour l'été 2021

Le pantalon large a fait son come-back, et beaucoup d'enseignes et de grandes marques ont proposé plusieurs styles, modèles et couleurs pour tous les goûts et toutes les morphologies. Nous vous proposons, dans cet article, les meilleurs combos pour être stylées cet été.

Pour l'été, rien de mieux que des fringues souples, fluides et légères pour être à l'aise en journée comme en soirée. Les jeans, moms ou slim, ne sont plus vraiment adaptés pour la canicule et tout le monde ne peut pas assumer ou porter des shorts pour aller en cours ou au travail. C'est là que le pantalon large entre en jeu et nous sauve la mise.

Comment porter le pantalon large ?

Il faut tout d'abord investir dans un pantalon, large certes, mais taille haute, c'est la tendance de cet été. Le taille haute affinera votre silhouette, donnera à vos jambes un aspect de longueur et apportera une touche d'élégance à votre tenue. Si vous êtes grande, vous pouvez le porter avec quasiment tout : des baskets, des sandales plates ou à talons, des mules, des gougounes, des escarpins, etc. Pour les petites de taille, l'idéal serait de l'associer à des chaussures à semelles compensées pour allonger leur silhouette et donner l'illusion de jambes longues.

On peut jouer avec différentes formes et les adapter à notre morphologie. Les femmes pulpeuses peuvent par exemple opter pour un pantalon serré à la taille et large aux jambes, du style palazzo, elles peuvent l'associer avec une chemise rentrée dans le pantalon ou un petit top. Il faut donner l'illusion d'une petite taille, et de longues jambes, tout en mettant en valeur les formes. Attention tout de même à ne pas choisir un pantalon à matière trop rêche ou dur, ni même trop près du corps pour ne pas faire ressortir les petits bourrelets.

Celles qui n'ont pas trop de formes peuvent adopter le style jupe culotte qui ajoutera du volume à leurs hanches et affinera leurs tailles. Attention tout de même, ce modèle n'est pas conseillé pour celles qui sont petites de taille.

On peut jouer et mixer différents styles et les adapter à nos besoins. Pour une soirée, par exemple, on peut mettre un petit crop-top, un bustier ou un body en dentelle pour apporter une touche sexy. On peut même révéler un peu de décolleté ou les épaules pour casser avec l'aspect discret du pantalon, qui cache toutes nos jambes. Pour le travail, une chemise blanche toute simple rentrée dans le pantalon fera l'affaire. Pour les jours un peu plus frais, un perfecto en cuir ou une veste en jean seront au top pour un look rock ou sport chic.

Concernant les couleurs, il faut assumer les pastels. Grandes tendances du printemps-été 2021, les couleurs pastel ont fait ravage l'an dernier, et elles sont encore dans la course cette année. Des couleurs comme le vert mint, le rose framboise, poudre et pastel, le jaune pastel, le lilac et autres sont vos alliés. Pour celles qui ne sont pas tout à fait à l'aise ou n'ont tout simplement pas succombé au charme de ces couleurs, le blanc, noir ou gris resteront aussi très chics.

Le pantalon large est votre meilleure option cet été, il vous sauvera de l'affreux dilemme «que vais-je mettre aujourd'hui ?». Il vous apportera une touche d'élégance et de praticité.