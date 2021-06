Tunisie: Pour bien se sentir dans une pièce - Lâcher prise

En déco, il n'y a ni erreurs, ni faux-pas, tant que ça vous plaît! Et ça, c'est bien la première règle. Par contre, il faut savoir que la première erreur à éviter en déco, c'est de suivre une tendance ou un conseil sans s'écouter soi-même.

« On ne se sent pas bien dans cette pièce, il y a un truc qui cloche ou quelque chose qui manque, mais on ne sait pas quoi, c'est ce que me disent la plupart des mes clients lorsqu'ils font appel à moi pour les conseiller », déclare Nedra B.Y, designer et décoratrice d'intérieur. Elle partage avec nous une expérience longue de 15 années, afin de nous livrer tous les secrets d'une décoration réussie. « Je vais essayer de partager avec vous ces petits détails que je vois souvent chez mes clients, quand ils me disent qu'ils ne savent pas pourquoi ils ne se sentent pas bien chez eux. Et bien souvent, un début de réponse est parmi ces éléments-là », explique Nedra.

Le règle de base pour elle est que chacun fait bien ce qu'il veut de ses quatre murs, mais quelques conseils seront bénéfiques pour rendre les intérieurs agréables à vivre, et c'est, selon elle, le plus important ! « Je vous parle simplement d'après mon expérience, ce que j'ai pu observer et comprendre au fil de mes projets déco. J'aborde ici le rendu visuel, l'harmonie générale, et non les ressentis individuels et les goûts personnels, qui sont propres à chacun ».

Bref, si vous faites partie de ceux qui doutent encore en matière de déco, qui hésitent et se posent la question, de ceux qui finissent par faire comme ce qu'ils ont vu chez les autres ou encore si vous êtes à la recherche de ce qui coince dans votre déco, de ce qui ne va pas, voici peut-être des pistes à explorer !

Le premier conseil de la spécialiste est d'éviter de peindre les murs en blanc. « Rien de tel pour rendre votre pièce ultra froide. A partir de certains angles et avec une certaine lumière, le blanc devient bleu-froid. Alors bien sûr, on a le droit de peindre ses murs en blanc, mais choisissez toujours la teinte de blanc juste après la teinte zéro », conseille la designer.

Le deuxième conseil de Nedra concerne l'éclairage. « Un plafonnier dans la salle à manger, une lampe sur pied dans le salon, des lampes de chevet dans la chambre, toutes ces sources de lumières sont bonnes, car ce sont les grands classiques, mais si vous vous contentez d'eux, l'ambiance sera bien triste chez vous. Je vous conseille vivement de multiplier les points d'éclairage dans une même pièce », précise Nedra.

La symétrie, à éviter !

Autre remarque pertinente faite par notre professionnelle concerne les tapis du salon. « Certains vous diront on n'aime pas mettre de tapis dans le salon car il retient la poussière, en plus il est difficile à nettoyer. Moi, j'ai clairement choisi mon camp. Un tapis, ça dessine une zone de convivialité dans un salon, en reliant canapés, fauteuils, tables basses et poufs dans le même espace détente. Parce que ça réchauffe tout simplement une pièce, visuellement et techniquement. Par contre, il faut éviter de choisir un tapis trop petit pour l'espace. Un tapis trop petit, non seulement ça peut paraître un peu ridicule, mais surtout ça rapetisse la pièce visuellement. Et personne n'a envie d'avoir un salon plus petit qu'il ne l'est réellement », recommande la décoratrice. Elle continue, « pour éviter l'effet showroom, évitez de plaquer tous vos meubles contre les murs. Rien de pire pour les mettre en valeur ! Au contraire, amusez-vous en créant des zones au sein d'une même pièce : pourquoi pas le canapé au milieu du salon et une jolie console derrière, ce fauteuil en biais devant la bibliothèque, ou votre lit au centre de la pièce, avec un meuble en guise de tête de lit ? ».

Pour Nedra, il est également important de ne pas afficher tous ses objets déco. « Je dis souvent à mes clients que les objets déco sont importants, mais plus il y en a, moins on les voit, et donc moins on en profite et plus on étouffe. Rien de tel qu'une jolie sélection d'objets, bien mis en valeur sur un coin de meuble, l'appui de fenêtre, ou dans le coin de la pièce. On ne doit pas tout mettre sur les meubles et dans tous les coins d'une pièce ».

Autre détail important dans une décoration de maison, les fenêtres. « Habillez-les avec un voilage tout simple, de gros rideaux épais ou de jolis stores : il y en a vraiment pour tous les goûts, et cela rajoute tout de suite du confort et de la chaleur à une pièce. Bon, après, on n'est pas obligé d'en mettre partout. Toutefois, je pense que dans un salon et dans une chambre, c'est indispensable », déclare la designer.

Pour finir, Nedra nous conseille d'éviter la symétrie. « La symétrie apporte équilibre et sérénité, mais c'est comme pour toute chose : quand c'est trop, c'est trop ! Il faut donc finir avec les tables de nuit, lampes de chevet, les tapis de chaque côté d'un meuble et d'une manière coordonnée. Idem pour les coussins du canapé. Un peu, d'accord, mais pensez à casser la symétrie avec un élément qui sort du lot, en variant les dimensions, les couleurs, l'emplacement... ».