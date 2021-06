Tunisie: Handball / CAN des dames au Cameroun - Tunisie-Sénégal, une première place en vue !

L'idéal serait, cet après-midi, de terminer leader de sa poule pour éviter un os dur au tour suivant...

Bienvenue au stade des quarts de finale pour la Tunisie qui y débarque en fanfare après avoir étrillé son homologue de Madagascar (44-16)lors du match de la deuxième journée de la 24e édition du Championnat d'Afrique des nations (seniors dames) qui se déroule actuellement au Cameroun. Soit la deuxième victoire (en autant de rencontres) après celle obtenue, 24 heures plus tôt, face à la Guinée. Empressons-nous de dire qu'on ne pouvait rêver mieux, quand on sait que notre sélection n'a presque jamais été aussi mal lotie qu'elle le fut avant cette CAN. En effet, outre le fait qu'elle a été privée, pour des raisons financières (absence de fonds à la fédération) et exceptionnelles (coronavirus), d'une bonne préparation (aucun test d'application international), et comme un malheur n'arrive jamais seul, nos dames ont dû rallier le Cameroun, 48 heures seulement avant leur match d'ouverture et, de surcroît, privées des services de pas moins de six joueuses titulaires dont cinq pour des raisons de santé (covid-19).

Des contraintes d'une rare férocité et, oserions-nous écrire, du presque jamais vu dans l'histoire de nos participations à une telle compétition continentale ! Autant de contrariétés et de frustrations qui n'incitaient guère à l'optimisme. Mais c'était sans compter avec l'extraordinaire force de caractère d'une bande de copines qui, bien dirigées par leur coach Moez Ben Amor, ont affiché, dès leur première sortie qu'on attendait ici avec des... frissons dans le dos, une superbe rage de vaincre. Au point que, par moments, nous avions l'impression qu'il s'agissait pour elles d'un match de vie ou de mort. Le lendemain, pas de répit, nouvelle démonstration de fougue et de détermination, matérialisée par une très large victoire synonyme de qualification aux quarts de finale. Bravo !

Ne pas s'arrêter en si bon chemin...

Voilà donc nos filles bien lancées dans la course, alors qu'elles partaient avec les défaveurs des pronostics. Désormais, il va falloir continuer sur cette lancée. Et pour le prouver, rien ne vaut un troisième succès consécutif à l'occasion de la rencontre Tunisie-Sénégal de cet après midi. Enjeu : la première place de la poule que notre sept National, bien conduit par le tandem de choc Sondes Hachana-Fadwa Aouij, est en mesure de s'offrir, en dépit de la flatteuse carte de visite d'une formation sénégalaise qui tire sa force de la présence de quatre joueuses pros évoluant en France. Alors, bonne continuation !