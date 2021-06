Algérie: Déroulement du scrutin, vote de personnalités politiques et taux de participation à la Une de la presse

Alger — Le déroulement du scrutin législatif du 12 juin, le vote des personnalités politiques nationales, et le taux de participation des citoyens constituent l'essentiel de la presse nationale dans son édition du dimanche.

Le quotidien El Moudjahid ouvre son édition sur différents propos de personnalités politique sur le scrutin du 12 juin et son importance comme la déclaration du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a affirmé que les élections législatives étaient "un deuxième jalon dans le processus de changement et d'édification d'une Algérie démocratique plus proche du citoyen qu'avant".

El Moudjahid rapporte également les propos du président du Conseil de la nation, Salah Goudjil qui a appelé à "accompagner le processus de réformes", du président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, qui a plaidé pour "la progression de l'Algérie nouvelle", ou encore ceux de Amar Belhimer, ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement, qui a indiqué que l'électeur algérien "posait (...) la pierre angulaire" pour édifier les nouvelles institutions.

Ce média évoque également les conditions de déroulement de cette journée, qui s'est déroulée dans "une ambiance sereine", en plus de revenir sur les propos de Mohamed Charfi, président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Dans son édition de dimanche, le quotidien Horizons titre "L'urne a vaincu" en Une et propose un éditorial sur "L'ère de la stabilité" entamée par des élections législatives qui se sont déroulées sans contraintes et dans une ambiance sereine. Le journal qui revient également sur le vote du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, propose un tour de table des leaders de partis politiques en lice pour ces législatives qui ont évoqué "des échéances décisives" et une "opportunité pour le changement".

Il propose également un vision globale de la participation dans différentes villes du pays dont Bejaia, Blida, Tipasa, Sétif, ou encore Alger et de la place occupée par le scrutin dans les médias nationaux et étranger et sur les réseaux sociaux.

Plusieurs reportages dans les villes d'Alger, Oran, Bejaia, Tizi-Ouzou, Annaba, Sétif Sidi Bel Abbes et Constantine reviennent sur les conditions de déroulement du scrutin et sur la participation des citoyens de ces villes.

L'abstention est également à la Une d'El Watan de ce dimanche qui propose également des reportages dans différentes villes du pays et une tournée dans les quartiers généraux des partis en lice.

Le manque d'engouement est également à la Une du "Soir d'Algérie" qui cite un "afflux timide" de citoyens ballotés entre "scepticisme et désir de changement" alors que "Le quotidien d'Oran" note l'amélioration de la pratique et de la compétition politique.

Pour sa part "L'Expression", qui ouvre son édition sur les propos du Président de la République, revient encore sur la composition de la future assemblée.

Du côté de la presse arabophone, le journal "Echaâb" ouvre son édition sur les conditions "normales" de déroulement du scrutin et sur la présence remarquée des médias étrangers et propose un éditorial sur la "rupture" que représente ces législatives en plus d'un reportage sur le respect du protocole sanitaire dans les centres de vote.

Le quotidien "El Khabar" qui est également revenu sur le vote des personnalités politiques relève de nombreuses infractions et dépassement dans des villes comme l'absence de près de 10 000 observateurs à Oran, la fermeture de 136 centres et 229 bureaux de vote à Tizi-Ouzou.

Le journal "Echourouk" qui estime que les citoyens ont choisi leur représentants pour la première fois en toute liberté, se projette, quant-à-lui, vers les élections locales en faisant réagir des partis politiques qui affirment que ces "législatives constituent une base pour les locales".