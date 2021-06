Maroc: Ministère public et Gendarmerie Royale collaborent pour une meilleure qualité des prestations aux usagers

Rabat — La Présidence du Ministère public et la Gendarmerie Royale ont tenu, samedi à Rabat, une réunion de communication visant à améliorer l'accès à la justice et la qualité des prestations rendues aux usagers, grâce notamment à une collaboration accrue entre les composantes du Parquet et la police judiciaire.

Cette rencontre a été marquée par des échanges, lors de quatre ateliers, sur les moyens de rehausser la qualité des enquêtes judiciaires, de développer les mécanismes de communication en termes d'accès à la justice, de promouvoir les conditions de promotion des droits et libertés, et de consacrer les valeurs et les principes éthiques lors de l'accomplissement des missions conjointes.

A cette occasion, le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki, a indiqué qu'il s'agit d'une occasion idoine pour dresser un état des lieux en termes de missions du Ministère Public et de la police judiciaire par rapport aux enquêtes judiciaires, en vue de valoriser les points forts et remédier aux faiblesses, mais aussi d'identifier les difficultés rencontrées par les autorités chargées de l'application de la loi.

Il est question, selon lui, d'assurer l'équilibre escompté entre la lutte contre la criminalité et la préservation de la sécurité de la société, d'une part, la sauvegarde des droits et libertés et le respect de la dignité des citoyens, d'autre part.

La relation entre le Ministère public et la police judiciaire repose sur le respect des dispositions juridiques qui encadrent leur domaine commun, à savoir la réalisation des enquêtes pénales dans un esprit de coordination, de fluidité, dans la confiance mutuelle et le plein respect de la loi, a-t-il ajouté

La pratique révèle des lacunes d'ordre juridique ou des difficultés à caractère opérationnel qui nécessitent un diagnostic de la situation en matière d'investigations et de procédures, ainsi qu'un examen des points forts et des points faibles. Il est question aussi, a-t-il dit, d'examiner les moyens permettant d'améliorer la qualité de la gestion de ces enquêtes et d'accompagner les engagements internationaux et ses orientations stratégiques, en consacrant et en consolidant les fondements des droits et libertés en la matière.

Cette réunion, a poursuivi M. Daki, ouvre la voie à une dynamique de communication régulière entre le Ministère public et les services de Gendarmerie Royale exerçant les fonctions de police judiciaire, afin notamment de mettre en place une stratégie d'action commune, d'améliorer les prestations délivrées aux usagers, ou encore d'élaborer un plan conjoint de formation dans les domaines liées aux enquêtes judiciaires et à l'efficacité judiciaire.

De son côté, le général de brigade, chef du service des inspections et contrôles à la Gendarmerie Royale, Mustapaha Hamdaoui, a affirmé qu'il y a un besoin accru en termes de promotion de la coordination et de la communication entre le Ministère public et la Gendarmerie Royale .

A cet égard, il a appelé les responsables des deux institutions à s'impliquer activement dans cette dynamique à travers l'amélioration des services de la police judiciaire pour mieux consacrer les principes d'efficacité dans les enquêtes judiciaires, améliorer les services aux usagers et respecter les droits et les libertés de chacun.

S'exprimant au nom du Général de corps d'armée, commandant la Gendarmerie Royale, M. El Hamdaoui a présenté ses sincères remerciements au Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère Public, pour la tenue de cette rencontre dédiée au renforcement de la coordination et de la communication entre les deux institutions, l'objectif étant de réaliser un impact bénéfique sur la performance et l'efficacité des actions de la police judiciaire.

Cette rencontre, a-t-il indiqué, vient illustrer la vision commune des deux parties en faveur d'une plus grande amélioration des performances de la police judiciaire, conformément aux dispositions juridiques, constitutionnelles et aux traités internationaux.

Ont pris part notamment à cette réunion des responsables de la Gendarmerie Royale et des procureurs généraux du Roi. Elle a été marquée par des ateliers destinés à l'échange d'expériences et des points de vue avec un accent particulier sur les contraintes, les solutions et les moyens à mette en œuvre pour mieux servir les usagers en la matière.