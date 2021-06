Gabon: Les jeunes filles-mères sensibilisées au Lycée Mba

L'Association « Les vieux du Lycée national Léon Mba » a initié une journée pour sensibiliser les jeunes filles-mères dudit établissement, le samedi 12 juin 2021 à Libreville.

Il était question pour cette association, de partager leurs expériences et d'apporter leurs aides aux jeunes filles mères qui ont de l'ambition de poursuivre leurs études.

Elles ont beaucoup appris de l'association « Les vieux du Lycée national Léon Mba ». Toutes vêtues de leur traditionnelle bleu-blanc, les jeunes filles-mères du Lycée Mba, ont beaucoup reçu de leurs ainées venues les sensibiliser sur la régulation des grossesses, comment éviter les IST, comment élaborer un planning familial, comment avoir l'estime de soi... Il y a avait aussi du coaching sur les activités génératrices de revenus et surtout, le partage d'expérience et de multiples témoignages.

Enseignante de formation, Chef de projet et ancienne élève du Lycée Mba, Nancy Nkolo Mensah, épouse Quentin De Mongaryas, a entretenu les jeunes filles mères sur" l'autonomisation concrète des filles-mères". Pour elle, les jeunes filles doivent se prendre en main, s'armer de courage, d'ambition nobles pour atteindre les objectifs fixés pour parachever leurs études.Son témoignage de jeune fille-mère a édifié les élèves mères venues pour la circonstance. Un exemple de réussite. Clarisse Mihindou, Sage-femme de formation, quant à elle, les a entretenues sur le planning familial. Elle les a conseillées plusieurs méthodes pour éviter d'avoir des grossesses précoces , des grossesses rapprochées et surtout celles non désirées.

Les témoignages de Sonia Nyangui et Léaticia Méngué, respectivement esthéticienne et coiffeuse, ont captivé les jeunes filles-mères.Pour la première qui est aussi patronne d'un institut de beauté, il faut que les jeunes filles apprennent à entreprendre. « L'entrepreneuriat est le moyen qui devrait sortir les jeunes filles mères de la difficulté . Elles doivent exercer une activité génératrice de revenus de leur choix .Une activité qui participe à leur autonomisation. C'est possible d'entreprendre, car nous voulons être fières de vous » fait savoir Sonia Nyangui. Très touchant, le témoignage de Létaicia Mengué a davantage ému les jeunes filles-mères . Un témoignage qui a rappelé aux unes et aux autres, qu'il est possible d'atteindre ses objectifs nobles, tout en ayant l'estime de soi, en donnant le meilleur de soi tout et tout en agissant au mieux.

Présent à l'ouverture et à la clôture de la journée, Pierre Onanga Ossounda, Proviseur du Lycée Mba, a tout d'abord salué l'initiative de l'association. Une initiative qui pour lui, est une marque d'interêt pour l'établissement dont il a la haute responsabilité. L'association, dira t-il, a toujours honoré le Lycée Mba dont-ils ont été apprenants. Il reste d'ailleurs reconnaissant des actes posés par ladite association . Aussi, a t-il encouragé les élèves mères à s'armer de courage et avoir l'estime de soi. « Avoir un enfant sur le banc de l'école n'est pas une fatalité. Avoir un enfant n'empêche pas de faire les études. Ne vous sentez pas marginalisées et abandonnées. Vous donnez la vie, vous ne tuez pas » lance le Proviseur en guise de motivation.

Il faut rappeler à des fins utiles que l'Association « Les vieux du Lycée national Léon Mba » a pour devise : Solidarité-Travail et Développement . Leur vison, c'est être le vecteur de rassemblement des anciennes et nouvelles générations unies pour l'épanouissement du Lycée Mba. Leur mission est d'oeuvrer pour le bien-être du Lycée national Léon Mba. Les objectifs sont entre autres l'appui et développement du Lycée ; la mise en oeuvre des actions fédératives pour unir les autres groupes associatifs du Lycée, l'offre d'opportunités de développement et privilèges aux membres par l'existence d'un réseau dynamique et actif, la promotion de l'excellence et du rayonnement du Lycée .Les valeurs sont l'effort, l'union et l'engagement.