Cote d'Ivoire: Kouadio Lydie née Vé, présidente de la ligue pour la lecture biblique (llb-ci) - "Après un certain âge, il faut jeter un regard en arrière"

Dernère publication 14/06/2021 à 01:08 min

« Après un certain âge, il faut jeter un regard en arrière », a dit Kouadio Lydie, présidente de la Ligue pour la lecture biblique en Côte d'Ivoire (Llb-ci), lors de la conférence de presse de lancement des festivités du soixantenaire de sa structure, le jeudi 10 juin 2021 à son siège à Abidjan-Cocody.

« Après un certain âge, il faut jeter un regard en arrière. Ce regard nous permettra de voir le chemin parcouru, voir ce qui a été fait pour mieux situer, ce qui doit se faire. Ainsi, on pourra mieux se mettre au service de ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. », a dit Kouadio Lydie Née Vé. Inspectrice au ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, elle a dit que la ligue pour la lecture de la bible, est un mouvement chrétien international, interracial et inter-ecclésiastique constitué de volontaires. "La ligue est présente dans plus de 120 pays dans le monde, dont 44 en Afrique. Nos objectifs se résument en deux points. Premièrement, faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Deuxièmement, encourager les personnes de tout âge à rencontrer Dieu chaque jour ».

Professeur Kouba Théodore, ex-président de la Llb-ci et membre du comité d'honneur, a précisé certains faits marquant de cette organisation.

« Durant ces 60 ans, nous avons mené quelques actions majeures au bénéfice de la nation. On peut citer le combat contre le VIH/sida et la maltraitance des enfants, la protection des enfants, la sécurité alimentaire, lors de la Covid et la dispensation des enseignements sur le développement des compétences et la promotion des valeurs morales et bibliques à Abidjan, Dabou et Yamoussoukro », a dit Kouba Théodore.

La cérémonie de lancement des festivités des 60 ans de la Llb-ci se tiendra samedi 19 juin 2021 à l'église Union des églises évangéliques services et œuvres (Ueesa) de Cocody