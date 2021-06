Afrique de l'Ouest: Attaques djihadistes répétées en Côte d'Ivoire / Le nouveau président du Cosim, à son investiture - « Une jeunesse au chômage peut être un terreau fertile à toute sorte d'extrémisme »

Fin de la vacance de pourvoir au Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire (Cosim). Le nouveau président, Cheick Aima Ousmane Diakité, a été installé, samedi dernier, en qualité de guide de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire.

La cérémonie a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf, en présence de plusieurs autorités politiques membres de ladite communauté. Officiellement investi, le président du Cosim a décliné ses priorités. Le Cosim va travailler à la sensibilisation dans la lutte contre le terrorisme qui frappe aux portes de la Côte d'Ivoire. «(…) Notre seul but, à travers nos enseignements et nos pratiques religieuses, doit être la promotion de l'Islam et la recherche de l'agrément exclusif d'Allah. Cela, loin des conceptions extrémistes attribuées à l'Islam, une religion de juste milieu, de la pondération et de la modération. Le Cosim, aujourd'hui, prendra, à bras le corps, toutes les problématiques de notre contexte social, politique, économique et environnemental. Ainsi, les questions d'éducation, de la formation et de l'insertion socioprofessionnelle de notre jeunesse demeure une priorité pour le Cosim car, une jeunesse non éduquée, mal formée et au chômage peut être source d'insécurité et un terreau fertile au développement de toute sorte d'extrémisme que nous rejetons de toutes nos forces. Nous rassurons la communauté nationale et internationale que sur le chemin de la construction de la nouvelle société ivoirienne où l'acceptation de l'Autre, dans le respect de sa différence est au cœur de l'action publique, nous serons toujours là pour jouer notre partition » a assuré le guide de la communauté musulmane.

Ousmane Diakité a aussi souligné l'unité des religions dans une Côte d'Ivoire rassemblée. « Le dialogue interreligieux continuera d'être une réalité tangible dans notre pays. L'atteinte de nos objectifs n'est possible que dans l'unité et la cohésion. Semons les graines de l'entente et de la réconciliation partout dans notre pays » a-t-l poursuivi.

Le chef de l'Etat était représenté par le ministre d'Etat, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara mais son message a été livré par le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la sécurité. Qui a abondé dans le sens du Cheick, en relevant l'ampleur de la situation sécuritaire marquée des attaques terroristes.

Ainsi, le ministre a-t-il appelé les imams à travailler dans le sens de la sensibilisation de la jeunesse. «(…) Un Islam d'amour, un Islam de tolérance. Malheureusement, votre arrivée à la tête de la communauté intervient dans un contexte national marqué par des attaques répétées de groupes djihadistes contre les positions de nos Forces de défense et de sécurité faisant, souvent, des dégâts humains mettant à mal la quiétude des populations. Ce n'est un secret pour personne que ces terroristes disent agir au nom d'une certaine idéologie soi-disant islamique même si nous savons tous qu'il n'existe aucun fondement coranique à ces idéologies de haine et de mort. Malheureusement, l'ignorance d'une frange de la jeunesse leur offre un terreau fertile. Le chef de l'Etat voudrait pouvoir compter sur vous pour que tous les imams et les prédicateurs, où qu'ils se trouvent, sur l'étendue du territoire national, participent activement à l'éducation et à la sensibilisation pour un Islam de paix en Côte d'Ivoire afin qu'ensemble, avec nos Forces de défense et de sécurité, mobilisées, nous faisions barrage à l'extrémisme violent » a exhorté Vagondo Diomandé.

Ousmane Diakité, nouveau président du Cosim, est né en 1956, originaire de Kabala, dans la sous-perfecture de Gbéléban, région du Kabadougou. Titulaire d'une maîtrise en droit publique. Il a intégré l'administration publique en 1986 où il a travaillé en qualité de secrétaire général de mairie jusqu'en 2016. Jusqu'à sa nomination, il était le secrétaire exécutif du Cosim, depuis 2007.