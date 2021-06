Angola: Malanje - Le projet des jeunes commence à capturer 5 tonnes de tilapia

Cacuso (Angola) — Cinq tonnes de tilapia ont commencé à être capturées samedi, dans la commune de Lombe, municipalité de Cacuso, dans le cadre du projet « Aquaculteur et jeune agriculteur », qui vise à promouvoir l'auto-emploi et réduire l'exode rural.

Budgétée à six millions de kwanzas, l'initiative fait partie du Plan intégré de développement local et de lutte contre la pauvreté (PDLCP) de Cacuso et dispose de 5 réservoirs peuplés de deux mille poissons chacun, qui seront capturés de manière progressive.

Selon le directeur municipal de l'Agriculture de Cacuso, Jaime Kizenga, le montant à percevoir sur la vente du poisson servira à garantir l'autosuffisance du projet, créé en octobre 2020.

Dans le volet agricole, le projet a une production de six hectares de manioc, six de haricots, une petite production de légumes et un hectare de pommes de terre.

Le projet « Aquaculteur et jeune agriculteur » à Cacuso concerne 60 jeunes.

A signaler qu'outre Cacuso, le programme est en cours de développement dans la municipalité de Malanje, dans la commune de Vulangombe, visant uniquement la production agricole sur une superficie de 50 hectares, privilégiant les cultures de maïs, de pommes de terre et des haricots.