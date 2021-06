Gabon: Inauguration de la Fondation Lékédi Biodiversité de Bakoumba

Le 12 juin 2021, en présence du Ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement chargé du Plan climat et du Plan d'affectation des terres, le Pr. Lee White, Christel Bories, Présidente Directrice-Générale d'Eramet et Leod-Paul Batolo, Administrateur Directeur Général de Comilog, ont inauguré à Bakoumba, la Fondation Lékédi Biodiversité.

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur pour le groupe Eramet et sa filiale Comilog qui l'ont inscrite comme un des axes prioritaires de leur feuille de route RSE.

La Fondation Lékédi Biodiversité, créée conjointement par Eramet et Comilog, renforce le statut du Parc de la Lékédi qui se dote de moyens supplémentaires pour préserver la biodiversité du Gabon, réhabiliter les primates orphelins et développer la recherche scientifique.

Avec 14 000 hectares, le parc de la Lékédi demeure l'unique parc animalier sécurisé du Gabon. Il comprend une faune et une flore exceptionnelle.

Au fil des années, la protection du site a permis le développement d'une faune locale dense, notamment les primates mais aussi des espèces moins courantes comme les potamochères, les guibs harnachés ou les buffles des forêts. L'inventaire en cours, confirme la présence de près d'une trentaine de gorilles, une cinquantaine de chimpanzés.

Une des particularités du parc demeure la forte présence de plus de 500 mandrills ainsi que des espèces rares et menacés, comme le Pangolin géant, les Chats Dorés, les Panthères, les faux Gavial et une plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux.

Le parc de la Lékédi travaille avec différents organismes gabonais de protection de l'environnement permettant de mener des actions de sensibilisation sur la biodiversité et de lutte contre le braconnage. La Fondation Lékédi Biodiversité souhaite développer de nouveaux partenariats dans le domaine de la recherche.

Historique du Parc de la Lékédi. La mise en place du chemin de fer, le Transgabonais, entre Franceville-Moanda et Owendo a mis fin à l'utilisation du téléphérique permettant jusque-là de transporter le minerai de manganèse de Moanda vers Mbinda au Congo.

L'activité industrielle dans la commune de Bakoumba, centre névralgique des installations de transport par téléphérique, s'est quasiment arrêtée. La Comilog a ainsi imaginé un projet de reconversion permettant de maintenir de l'activité et s'est lancé dans un vaste programme de pisciculture et de culture de pleurotes avant, finalement, de s'orienter et de s'investir activement dans la préservation de la biodiversité.

C'est ainsi qu'est né en 1993 le Parc de la Lékédi, dans le Sud-Est du Gabon. Géré par Sodepal (Société d'exploitation du parc de la Lékédi), une filiale de Comilog, il collabore avec différentes ONG. Des experts de Sodepal surveillent quotidiennement l'écosystème du parc et travaillent avec les écoles locales pour sensibiliser les plus jeunes à l'importance de préserver la biodiversité.

Le Parc accueille environ 1 800 visiteurs par an.