Guinée: Poursuite de la visite du ministre d'Etat dans les Institutions d'enseignement supérieur (IES) et les Institutions de recherche scientifique (IRS) du pays

Accompagné d'une importante délégation de son département, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Aboubacar SYLLA a effectué hier vendredi 11 juin 2021, une visite dans quelques et IRS du pays.

De l'Institut de Recherche et de Développement des Plantes Médicinales et Alimentaires de Guinée (IRDPMAG), en passant par l'Institut Supérieur des Arts Mory Kanté de Guinée (ISAMKG), jusqu'à l'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication de Kountia (ISIC), le Ministre d'Etat a eu l'occasion de visiter des laboratoires de Recherche, le Jardin Botanique du Centre de Recherche, une exposition artistique des étudiants de l'ISAMK, les studios radios et Télé de l'ISIC et autres infrastructures universitaires.

L'objectif de ces visites entamées dès sa prise de fonction, était de s'enquérir des réalités sur les campus, comprendre le fonctionnement et l'organisation des IES/IRS, et réfléchir ensemble sur des pistes de solutions aux contraintes majeures du sous secteur de l'Enseignement Supérieur et la Recherche.

Dans chacune des trois Institutions visitées, les Directeurs Généraux ont commencé par remercier le Ministre d'Etat du déplacement effectué et des efforts remarquables qu'il a fourni dans l'amélioration des conditions d'apprentissage des étudiants et de travail du corps enseignant, depuis son arrivée à la tête du Département.

Plus loin, ils ont posé quelques doléances au Ministre d'Etat dont entre autres :

- Assurer la continuité de la subvention du programme « Formation des Formateurs » ;

- Doter les IES et IRS en Technologie de dernière génération afin de faciliter les cours pratiques ;

- Poursuivre la construction des infrastructures universitaires et scientifiques ;

- Aider à la vulgarisation des résultats des travaux de recherche des enseignants-chercheurs et chercheurs, etc.

Dans chacun de ses discours, le Ministre d'Etat, Aboubacar SYLLA s'est réjoui de l'accueil qui lui a été réservé et félicité les Responsables des Institutions visitées pour la qualité des présentations assez détaillées de leur organisation et leur fonctionnement.

Poursuivant, Aboubacar SYLLA a également apprécié le potentiel qu'il a remarqué en parcourant le travail de certains étudiants dans ces Institutions. Il a tenu à encourager les jeunes à s'investir davantage pour réussir leurs apprentissages et assurer la relève du pays.

Pour finir, le Ministre d'Etat a encore une fois, réitéré la volonté manifeste du Gouvernement guinéen à continuer d'œuvrer pour la qualification de l'Enseignement Supérieur et la valorisation de la Recherche Scientifique. Aboubacar SYLLA a promis dans la mesure du possible, à répondre par des actions à toutes les doléances faites.

A noter que ces visites se poursuivront dans les jours à venir dans toutes les IES/IRS et CDI guinéennes.

Service Communication et Relations Publiques