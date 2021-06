Maroc: Hicham Dguig - L'EN croit en ses chances pour se qualifier au 2ème tour de la Coupe du monde

La sélection nationale sera parmi les formations à redouter lors de la phase finale de la Coupe du monde de futsal, prévue en Lituanie du 12 septembre au 3 octobre 2021. Le sélectionneur national, Hicham Dguig, nous rapproche, dans une interview accordée à la MAP, de la préparation des Lions de l'Atlas à cet événement sportif phare. Quelles sont les chances de l'équipe marocaine de futsal lors de la Coupe du monde en Lituanie ? En premier lieu, je tiens à rappeler que la sélection nationale, qui jouera dans le groupe C aux côtés du Portugal, de la Thaïlande et des Iles Salomon, croit en ses chances pour se qualifier au 2è tour de la Coupe du monde en Lituanie, malgré le fait que les Lions de l'Atlas se trouvent dans un groupe difficile. L'équipe nationale a accumulé une expérience importante, notamment après sa participation à la Coupe du monde de 2012 en Thaïlande et celle de 2016 en Colombie.

Le tirage au sort vous a placé dans un groupe relevé.Comment pensez-vous aborder les trois matches du 1er tour? Les joueurs de la sélection nationale sont conscients de la responsabilité qui leur incombe. Ils sont déterminés à honorer le Maroc lors de cette compétition.

Cependant, les Lions de l'Atlas devront se concentrer sur la première rencontre face aux Iles Salomon, tout en étant prudents et en évitant de sous estimer l'adversaire. La Thaïlande est également l'un des pionniers du futsal dans le continent asiatique avec l'Iran,tandis que le Portugal, champion d'Europe et demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, reste l'équipe la plus forte sur le papier. Comment se préparent les Lions de l'Atlas à cet événement international?

En prenant en considération les résultats du tirage au sort, le programme de préparation de l'équipe nationale sera modifié. L'objectif est d'affronter des sélections favorites au titre. Nous espérons surmonter les contraintes imposées par la Covid-19 et jouer contre des équipes qui visent le titre. Quel bilan tirez-vous de la participation de l'équipe nationale à la Coupe arabe en Egypte ?

La participation des joueurs de l'EN à la Coupe arabe en Egypte a été très honorable, après avoir été sacrés champions de la cinquième édition en s'imposant en finale face à l'Egypte, pays hôte, sur le score de quatre buts à zéro. Nous espérons que ce titre donnera une grande motivation à l'équipe nationale, l'une des formations à redouter lors de la phase finale de la Coupe du monde de futsal.