Maroc: Jerada - Lancement de projets sociaux et agricoles

Jerada — Plusieurs projets sociaux et agricoles ont été lancés, vendredi à Jerada, en vue de renforcer le développement socio-économique de la province.

Ainsi, le gouverneur de la province, Mabrouk Tabet, a procédé à la remise du deuxième lot d'équipements et de matériels d'une valeur de près de 600.000 dirhams au profit de 24 anciens détenus et ce, dans le cadre de la phase III de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Cette opération, qui s'est déroulée au siège de la préfecture en présence du directeur régional de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR)-région de l'Oriental, du coordinateur régional de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, des autorités locales et des services sécuritaires, ainsi que des représentants des services extérieurs, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de partenariat liant la préfecture de la province de Jerada (INDH) et la Fondation, afin de financer des projets générateurs de revenus en faveur de cette catégorie sociale et faciliter son insertion effective dans les tissus social et économique.

Le gouverneur de la province a également procédé à la remise d'une unité médicale mobile à la délégation provinciale de la Santé, acquise grâce à une enveloppe budgétaire de 1,1 million de dirhams (MDH), dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales au profit des habitants des communes de Gafaït, Lbkhata et Ouled Ghziel.

S'agissant du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, du matériel de rééducation d'une valeur de 300.000 dirhams a été remis à un centre dédié aux personnes à besoins spécifiques dans la commune de Guenfouda, tandis que le centre pour femmes en situation difficile a été équipé de matériels d'une valeur de 100.000 dirhams.

La maison de l'étudiante (Dar Taliba) de la commune de Gafaït a été, quant à elle, rénovée et équipée grâce à une enveloppe budgétaire de 200.000 dirhams et ce, dans le cadre du programme d'impulsion du capital humain des générations montantes de l'INDH.

Par ailleurs, dans le cadre du programme de développement agricole de la province de Jerada pour 2017-2019, M. Tabet a procédé, au centre de la commune de Guenfouda, en présence du directeur provincial de l'Agriculture, à la distribution d'équipement et de matériel agricoles.

Cette opération intervient dans le sillage des projets du deuxième pilier relatif au renforcement de l'apiculture et à la reconversion de la culture des céréales en olivier, dont certaines coopératives de la province ont bénéficié.

Le gouverneur de la province a pris connaissance, à cette occasion, du bilan du programme de reconversion de la culture des céréales en arbres fruitiers, qui s'inscrit dans le cadre du Plan Maroc Vert 2017-2020 et auquel a été allouée une enveloppe budgétaire de 56,45 MDH.

Ce programme comprend 6 projets ayant pour but d'améliorer les revenus des agriculteurs pour atteindre 15.000 dirhams par hectare au lieu de 10.000 dirhams, de renforcer les organisations professionnelles à travers la création de coopératives agricoles, de planter 1.850 hectares d'arbres fruitiers, de créer et d'équiper 10 points d'eau, et d'offrir le soutien, l'encadrement technique ainsi que le conseil agricole nécessaires au profit des producteurs.

M. Tabet a, à cette occasion, procédé à la distribution de matériels agricoles et de 15 citernes, dont 8 ont été remises à l'association provinciale des producteurs d'olives à Jerada dans le cadre du projet de reconversion de la culture des céréales en olivier. Cinq autres citernes distribuées s'inscrivent, elles, dans le cadre du projet de reconversion de la culture de céréales en amandier, alors que les deux autres font partie du projet de reconversion des céréales en caroubier.