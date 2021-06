Ile Maurice: Accident à Piton - deux frères fauchés par une fourgonnette, l'un tué sur le coup

Les Peryan de la cité EDC, Piton, sont consternés. L'un des leurs, Ramaswamy Peryan, dit Ramen, 64 ans, est décédé dans un accident de la route, vendredi. Il marchait sur la route Royale de Mont Piton, en compagnie de son frère Vedan, 59 ans, quand une fourgonnette les a percutés. Ramaswamy Peryan est mort sur le coup alors que son frère a été grièvement blessé.

Il était aux alentours de 14 h 50 quand l'accident a eu lieu. Les deux frères étaient partis ramasser de la nourriture pour des lapins. Ils se dirigeaient vers Piton et le véhicule roulait dans la même direction. Dans sa déposition, le conducteur a indiqué que les deux frères allaient traverser la route devant son véhicule et qu'il a tout fait pour les éviter. Son véhicule a alors terminé sa course sur le bas-côté de la route.

Les deux blessés ont été retrouvés inertes à l'arrière de la fourgonnette. Des passants ont alerté la police de même que le Service d'aide médicale d'urgence. Le médecin à bord de l'ambulance n'a pu que constater le décès de Ramaswamy Peryan. Quant à son frère Vedan, grièvement blessé, il est toujours en vie et a été transporté à l'hôpital du Nord.

La nouvelle de cette tragédie s'est vite propagée à la cité EDC, Piton. Amis, connaissances et proches se sont rendus au domicile des Peryan pour rendre un dernier hommage au sexagénaire. Ramaswmy Peryan était issu d'une famille de onze enfants, dont cinq soeurs. Marié, il était père de deux enfants, un garçon et une fille. Il travaillait comme jardinier et aussi comme laboureur dans des plantations. Veden Peryan est lui jardinier à temps partiel.

Manick, l'un de frères de Ramaswamy et Vedan, était inconsolable, hier. Il arrivait difficilement à contenir ses émotions. Il ne comprend toujours pas comment ses deux frères ont été fauchés par cette fourgonnette, alors qu'ils marchaient en bordure de route.

Dès l'annonce de ce drame, les proches du sexagénaire se sont rendus au poste de police de Piton où ils ont identifié le corps avant que celui-ci ne soit transporté à la morgue. Selon eux, Vedan Peryan a eu plusieurs fractures au corps et une fracture au crâne. S'il est conscient, dit son frère Manick, il ne se souvient de rien. «Yer, monn demann li ki zour nou été li dir mwa lundi. Li pa rappel si so frer ti ar li. Li nek dir mwa enn vann ine bat ar mwa», explique Manick.

L'autopsie pratiquée sur le corps de Ramaswamy Peryan en début de soirée vendredi par le Dr Maxwell Monvoisin, Principal Police Medical Officer, a attribué son décès à des blessures multiples. Les funérailles de Ramaswamy Peryan ont eu lieu à 12 h 30 hier. Il a été incinéré à L'Espérance, Piton.

Quant au conducteur, un jeune âgé de 26 ans, il a été soumis à un alcotest qui s'est avéré négatif. Il a été traduit au tribunal de Pamplemousses hier. Il répond d'une accusation provisoire d'homicide involontaire. Il a été libéré sous caution. Une enquête a été initiée pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.