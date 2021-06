Madagascar: Anjanahary - Recrudescence des vols à la tire

Les citoyens s'inquiètent de la sécurité en raison de la multiplication des vols qui, force est de constater, n'ont jamais été élucidés.

La multiplication des vols ne cesse de prendre de l'ampleur dans les quartiers populaires. Ces dernières semaines, de nombreux vols à la tire ont été constatés. « Les malfaiteurs s'activent dans le périmètre urbain en utilisant la ruse et les subterfuges pour arriver à leurs desseins », selon un responsable de fokontany. Dernièrement, les internautes ont assisté à un spectacle inhabituel. Une femme en larmes, en public, à Anjanahary. Elle aurait été victime d'une arnaque et d'un vol, suivis d'une effraction, commis par deux individus (un homme et une femme)).

Cette dernière aurait obligé la victime à lui donner son vêtement, « un blouson en cuir », supposant lui appartenir. Choquée, la fille ne comprenait pas ce qui se passait, vu qu'elle ne connaissait même pas ces personnes. Puis, l'homme a haussé la voix et a enlevé la veste en cuir de la victime par la force en prétextant que celle-ci appartenait à sa femme. La victime ne pouvait que pleurer. Le phénomène de vol a été signalé sur les réseaux sociaux. Cette histoire pourrait passer pour un simple fait divers, mais l'incident a provoqué une véritable psychose dans le quartier et au-delà. Les gens évitent actuellement d'avoir un quelconque contact avec des inconnus. Les actions menées par les forces de l'ordre n'arrivent malheureusement pas à endiguer ce phénomène qui ne cesse d'inquiéter la population. Rien n'est épargné par les malfrats qui agissent impunément, même en milieu de journée.

Des femmes, des passants ont été les cibles des malfaiteurs, emportant argent, téléphones, bijoux, sacs et vêtements de marque. Un résidant à Anjanahary témoigne « ce fléau n'est pas nouveau, mais c'est la première fois que j'entends une histoire de vol de « perfecto »... , on ne peut plus porter des habits à la mode et chers ? C'est malheureux... ». Cependant, les quartiers mobiles et les chefs de fokontany tentent toujours d'instaurer des dispositifs de lutte contre le phénomène.