Sénégal: Production industrielle - Un accroissement de 31,3% enregistré en avril 2021 hors égrenage de coton

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié un «Indice harmonisé de la production industrielle » pour avril 2021. Elle renseigne qu'en avril 2021, la production industrielle hors égrenage de coton s'est accrue de 31,3% relativement à la même période de 2020.

Cette évolution est attribuable à la performance notée dans les industries extractives (+69,9%), manufacturières (+32,9%) et environnementales (+12,5%). En revanche, la production «d'électricité, gaz et eau» s'est repliée sur la période sous revue (-10,8%). Sur les quatre premiers mois de 2021, la production industrielle a progressé de 18,8% par rapport à la période correspondante de 2020. Par ailleurs, en fin avril 2021, l'activité d'égrenage de coton est ressortie en hausse de 26,4% comparativement au cumul sur les quatre premiers mois de 2020.

En référence au mois correspondant de 2020, note l'Ansd, l'activité de production des industries extractives est ressortie en hausse de 69,9% en avril 2021. Cette situation s'explique par le relèvement simultané de la production des minerais métalliques (+91,7%) et celle des autres industries extractives (+45,0%). Par ailleurs, la production totale au cours des quatre premiers mois de 2021 a progressé de 47,3% comparativement à celle de la période correspondante de 2020.

En avril 2021, la production manufacturière s'est accrue de 32,9% relativement à celle du même mois de 2020. Cette performance est attribuable principalement à l'augmentation de la production du «cuir travaillé et articles de voyage, chaussures », de « produits

agro-alimentaires » (+22,3%), de «produits du raffinage et de la cokéfaction » (+20,0%), de « matériaux minéraux » (+19,5%), de « produits métallurgiques et de fonderie, ouvrages en métaux » (+18,5%) ainsi que du «papier et carton » (+6,6%), Toutefois, cette croissance de la production manufacturière a été notamment amoindrie par la contre performance notée dans la fabrication de « produits textiles et articles d'habillement » (-12,9%). Le relèvement de la production agro-alimentaire est principalement lié à la hausse de la production notée dans la fabrication de boisson, de produits alimentaires (+17,5%) et dans une moindre mesure, à la hausse de la fabrication de produits à base de tabac (+5,0%).

Par rapport au même mois de 2020, la production d'électricité, gaz et eau a connu une contraction de 10,8% en avril 2021. Ce fléchissement est lié à la baisse de la production d'électricité et de gaz (-8,9%) ainsi que celle de la production d'eau (-19,0%). De même, sur les quatre premiers mois de 2021, la production d'électricité, gaz et eau s'est repliée de 1,3% par rapport à son niveau de la période correspondante en 2020.

En avril 2021, l'activité d'égrenage de coton est marquée par une absence de production, en liaison avec le cycle de production du coton. Cependant, en cumul sur les quatre premiers mois de 2021, la production totale d'égrenage de coton a augmenté de 26,4% en comparaison avec son niveau de la période correspondante en 2020.