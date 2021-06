Madagascar: Vie du journal - Rivo nous quitte

Consternation samedi quand on a appris le décès de notre collaborateur Rivo Andriamarofahitra a l'âge de 60 ans.

Il était là depuis le début du journal en 1995. Mais il est tellement discret qu'il passerait inaperçu. Il s'occupait pendant 26 ans de la confection des pages internationales du journal. Son travail va des choix des informations, de la hiérarchisation, de la confection des maquettes, de l'éditing des pages et la mise en ligne du site du journal. Un boulot qu'il a fait avec passion et application sans le moindre relâchement et négligence.

Pourtant au début, à une époque où internet et le numérique n'existaient pas encore, on prenait les nouvelles internationales soit par monitoring soit une ligne téléphonique internationale. Rivo mettait également en ligne le site du journal pendant de longues années avec les compétences d'un journaliste doublé d'un secrétaire de rédaction et de réviseur. Il était le dernier rempart contre les coquilles et les imperfections avant la mise sous presse.

Rivo Andriamarofahitra nous a quittés samedi après avoir lutté contre une maladie pendant trois mois. Son importance s'est cruellement fait sentir pendant son absence. Il est parti sans faire de bruit comme à son habitude. Adieu Rivo. Ton nom sera gravé dans l'histoire du journal.