Madagascar: Football / Barea - Premier match test concluant

Le staff technique des Barea a organisé un match test, samedi à Ambohidratrimo. Les performances ont été au rendez-vous et le sélectionneur est content du résultat.

Deux équipes oranges et vertes sur la pelouse d'Ambohidratrimo. Des effectifs mélangeant expatriés et locaux, puis interchangés entre les deux formations.

Trois tiers-temps de trente minutes chacun et des arbitres professionnels désignés spécialement pour l'occasion. Bref, c'était du sérieux. Voilà le contexte du match test de samedi, qui s'est conclu sur un score de 4-2 en faveur des oranges.

Cette rencontre a permis d'apprécier les automatismes travaillés par les Barea depuis le début du regroupement. Sur le premier but des verts, Zotsara a été à la baguette. Il a lancé Doddy sur le côté, pour un centre à ras de terre dans la surface. Et Fabrice a facilement repris le cuir à bout portant (9e ).

Ce jeu en triangle a donné une idée du style que souhaite imprimer le nouveau sélectionneur : rapide et efficace. Côté orange, deux actions ont particulièrement impressionné. Sur l'égalisation, Tsiry s'est illustré sur une superbe frappe.

À 25m du but, il a enclenché un coup de canon du pied gauche en première intention (15e ). Pleine lucarne ! Et sur le quatrième et dernier pion, ce fut au tour d'Hakim, Tsito et Njiva d'exécuter la combinaison en triangle gagnante.

Progression

Au-delà des joueurs impliqués dans chaque but, plusieurs individualités se sont distinguées. Parmi eux, El Hadari a été notamment au four et au moulin dans l'entrejeu. Sans complexe, le plus jeune membre de la sélection a usé et abusé de ses dribbles percutants. Sa vista a certainement tapé dans l'œil des techniciens, au même titre que plusieurs autres éléments.

Logiquement, Éric Rabesandratana avait le sourire après le coup de sifflet final: « Nous avons organisé ce match pour avoir une idée sur chaque joueur. Nous avons ainsi obtenu plusieurs indications qui vont nous aider à construire l'avenir et les prochains rendez-vous. Nous sommes dans la progression. » Le patron des Barea a appuyé encore une fois sur l'implication exemplaire de chaque pensionnaire de la sélection, à la fin de sa déclaration à la presse: « Je suis satisfait de ce que ça a donné comme match. Il reste plusieurs aspects à travailler. Mais nous avons des joueurs qui donnent tout. Le plus important, c'est cette mentalité. »