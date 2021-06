Madagascar: Covid-19 - Huawei Madagascar accompagne les femmes et les enfants

Au milieu de cette bataille contre la Covid-19, Huawei Madagascar apporte sa contribution. Il a remis 20000 masques chirurgicaux à l'Association Vehivavy Andrin'ny Firenena, VAF, pour aider les femmes et les enfants défavorisés à se protéger contre la Covid-19.

Au nom de Huawei Madagascar, le directeur général, Tao Yaxiong a souligné l'importance de soutenir les associations locales bienveillantes.

« Une association bienveillante comme VAF ne doit pas se battre seule, les femmes et les enfants défavorisés ont besoin de soutien et Huawei Madagascar reste présente. Non seulement parce que c'est notre devoir, mais surtout parce qu'ils sont l'un des groupes les plus vulnérables face à la propagation de ce virus. »

Mamitiana Rakotoarimalala, la présidente fondatrice de VAF, n'a pas manqué de souligner la contribution active de Huawei Madagascar, depuis leur première collaboration l'an dernier, qui a soutenu l'association en fournissant des fournitures scolaires et des jouets aux enfants défavorisés et des machines à coudre aux femmes. «Nous sommes reconnaissants de la contribution de Huawei Madagascar. Les femmes et les enfants ne sont peut être pas parmi les premières lignes dans cette bataille, mais ce sont des groupes qui ont besoin d'un soutien supplémentaire et Huawei Madagascar n'a laissé personne derrière. C'est une motivation pour moi en tant que Présidente de l'Association mais surtout pour les femmes et les enfants de l'Est du pays qui ont vraiment besoin d'une main bienveillante dans cette lutte contre la Covid-19. Encore une fois, merci à Huawei Madagascar, représenté ici par son directeur général Tao Yaxiong, vos actions comptent et ne seront pas oubliées» reconnaît Mamitiana Rakotoarimalala.