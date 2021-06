Sénégal: Kaolack - Choix du candidat de "Benno" - Macky Sall, à rude épreuve

L e choix du prochain candidat devant représenter la coalition "Benno Bokk Yakaar" ou celle de la grande majorité présidentielle dans la commune de Kaolack est sur le point de causer un lourd fardeau au Président Macky Sall. Mieux, une équation à plusieurs inconnus.

Déjà à sept (7) mois des élections, les alliances et manoeuvres pour annuler la candidature de Mariama Sarr et destituer son pouvoir à la municipalité de Kaolack commencent à être prendre corps. En tout cas, au sein même de sa coalition d'obédience.

L'Assemblée générale tenue le Samedi 12 Juin dernier par le président de l'Alliance pour la promotion du Développement local (Aprodel) Moussa Fall en est une parfaite illustration. Organisée sous prétexte d'informer et sensibiliser les nombreux militants venus prêter main forte à leurs organisateurs, cette rencontre a finalement basculé sur une sorte d'appel lancée en direction de cet électorat afin qu'il se saisisse des enjeux liés à ces prochaines échéances locales, la nécessité de prendre conscience sur le besoin de refaire et développer la commune de Kaolack et le profil de l'homme qu'il faut pour réussir un tel pari. Il faut le dire, cette rencontre, en dehors de son organisateur Moussa Fall, le leader de l'Aprodel, mobilisait la vice-présidente de l'Assemblée nationale Awa Guèye, Modou Ndiaye "Rahma", le régional de la Ld/Mpt Mapaté Bâ, une délégation du Parti socialiste conduite par Ibrahima Kosso Diané, parmi tant d'autres responsables de la coalition " Benno Bokk Yakaar" et celle de la grande majorité présidentielle.

Même si, dans d'autres couloirs de la mouvance présidentielle, le nom de Mimi Touré est copieusement murmuré dans cette dispute de chef de file de la tendance de Macky Sall dans la capitale du Saloum, le leader de l'Aprodel et ses nouveaux alliés, sans prononcer une seule fois le nom de Mariama Sarr lors de cette Assemblée générale, prêchent pour la conduite d'un homme du sérail, un rassembleur pétri de paix sociale, une personnalité d'ouverture et solidaire prêt à restituer à la ville de Kaolack son lustre d'antan et ouvrir les brèches d'un développement durable à ses populations.