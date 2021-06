Sénégal: Sauvegarde du patrimoine de Wakhinane-Nimzatt - Déclaration du maire Racine Talla

Le Mouvement pour la défense de l'intégrité territoriale de Wakhinane-Nimzatt regroupe toutes les forces vives de la commune; toutes les couches de la population y sont représentées: administration, associations sportives, religieuses, culturelles communautaires et socio-économiques. L'objectif de cette synergie est de défendre notre intégrité territoriale par la sauvegarde et la récupération de notre patrimoine. Notre histoire commune nous impose , légitimement et légalement de marquer notre territoire pour le bien des populations qui nous ont investis.

Notre objectif consiste à faire recouvrer à Wakhinane-Nimzatt tous ses quartiers d'origine. Faudrait-il le rappeler, le quartier est le premier palier d'épanouissement, de transmission, de consécration et de partage des valeurs de solidarité. A la fois espace de socialisation et d'affermissement de notre commune volonté de vie commune, nos quartiers sont la base de la régulation sociale et du vivre-ensemble. Ces quartiers ont pour noms: Bagdad, Nimzatt, Sinaï, Darourahmane, entre autres. Ils sont le cœur de la population, ses poumons et son sang.

Que ce qui appartenait à Wakhinane-Nimzatt revienne à Wakhinane-Nimzatt afin que, nous qui habitions ensemble, qui avions été déguerpis de Dakar à Guédiawaye, nous nous retrouvions pour une meilleure harmonie sociale et une cohérence territoriale dans le nouveau découpage administratif !

Vive Wakhinane-Nimzatt!

Vive le Sénégal!