Sénégal: Rebond de l'activité du secteur tertiaire au mois de mars

L'activité du secteur tertiaire, au mois de mars 2021, s'est caractérisée par la hausse du chiffre d'affaires (Ca) des services (+9,1%) et du commerce (+15,2%) en rythme mensuel. C'est l'information que donne l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans sa dernière publication sur les « repères statistiques ».

A en croire le document, l'accroissement du chiffre d'affaires du sous-secteur des services est lié principalement à la hausse de ceux des « Activités Immobilières » (+42,0%), des « Activités de service et de soutien et de bureau » (+32,5%) ainsi que les « Activités financières et d'Assurance » (+27,7%).

S'agissant de la bonification de l'activité commerciale, l'Ansd indique qu'elle est imputable à la progression de 32,7% du chiffre d'affaires des activités de « Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles », de celui du « commerce de gros » (+23,5%) et du « Commerce de détail » (+10,8%).