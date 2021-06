Togo: Une politique de volontariat de référence

Le délégué général de France Volontaires, Yann Delaunay, effectue depuis dimanche une mission au Togo.

Il rencontrera les autorités, les partenaires locaux et des volontaires actuellement en mission.

Des rendez-vous sont confirmés avec la ministre du Développement à la base, l'ambassadrice de France, la représentation de l'UE, l'ambassade d'Allemagne ...

'Je me réjouis d'entamer une série de déplacements à l'international par le Togo, un pays qui a construit une politique de volontariat de référence sur le continent, et dans lequel le volontariat est profondément ancré, dans toute sa diversité', a déclaré M.Delaunay,

'Je compte aborder avec mes interlocuteurs les questions de développement du volontariat international, et notamment la relance des échanges de volontaires entre les deux pays suite à la crise sanitaire. Le volontariat est un axe structurant et transversal de la relation politique et de coopération entre la France et le Togo', a-t-il ajouté.

Depuis 2015 un accord cadre de partenariat existe avec avec l'Agence Nationale de Volontariat au Togo (ANVT), l'agence gouvernementale de promotion du volontariat.

L'objectif est, entre autres, de promouvoir et de développer des volontariats internationaux d'échange et de solidarité au Togo, en France et dans des pays partenaires.

En 2019, 1634 volontaires internationaux d'échange de solidarité ont réalisé une mission au Togo (via notamment le Volontariat de Solidarité internationale, le Service civique, les chantiers de solidarité internationale, ou autres).

Parallèlement, 14 jeunes togolais ont réalisé une mission de Service Civique en France, dont l'un d'eux, Esso Malanle, a été accueilli au sein de France Volontaires à Paris en tant qu'ambassadeur de la réciprocité.

La crise sanitaire a impacté considérablement ces échanges en 2020 compte tenu des contraintes de mobilités internationales.

A ce jour, 146 volontaires internationaux d'échange et de solidarité (VIES) sont en mission dans le pays.

France Volontaires est la plateforme française des Volontariats Internationaux d'Échange et de Solidarité.