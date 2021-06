Sénégal: Thierno Alassane Sall à «Objection» de Sud Fm - «On est en fin de mandat de Macky Sall»

Après 10 ans au pouvoir, on aurait dû attendre à une situation plus réjouissante mais on voit que la situation devient de plus en plus pire. Macky est dans un déni avec sa tournée électorale.

A l'intérieur du pays, il y a des terres qui ne sont pas exploitées, des périmètres aménagés qui ne sont plus fonctionnels dans le département de Podor, des GIE sont en faillite. Il n'a pas besoin de partir dans le nord pour savoir ce qui ce passe, ce que sont devenus les tracteurs qu'il avait si coûteusement importés à coût de milliards pour les distribuer et dont certains sont vendus en Mauritanie....

Est-ce qu'il a besoin de sortir de son palais pour entendre ce qu'il a lui-même entendu, le cri des populations qui ont manifesté en mois de mars, des jeunes surtout qui crient leur désespoir, leur manque de confiance.

On n'a jamais vu Macky Sall s'asseoir avec des gens qui ont risqué leur vie en mer et certains sont allés sept fois en mer et sont prêts à retourner. Il aurait dû parler avec eux... Macky a emprunté de l'argent et avec cet argent, on aurait dû mettre en place des entreprises, de nouvelles PME et on aurait dû voir Macky en face de ces patrons entreprise, de cette nouvelle classe d'entreprise.